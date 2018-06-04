Выпускной со Звездой/Аlekseev пройдет 25 июня

25 июня 2018 года в честь выпускного праздника в клубе Aurora Concert Hall выступит представитель Беларуси на международном конкурсе «Евровидение-2018» Никита Алексеев. Ведущим мероприятия станет Артем Королев, известный по передачам с телеканала «Пятница».

Ко входу в клуб выпускники прошествуют по красной дорожке, чтобы ничем не отличаться от голливудских звезд. Профессиональные фотографы и операторы сумеют запечатлеть самые эффектные кадры. У каждого выпускника на память останутся оригинальные видеонарезки и блистательные фотографии со звездами.

В клубе, помимо шоу, можно будет увидеть бармен-шоу, зайти в зону виртуальной реальности, прокатиться на сигвеях и гироскутерах, поиграть на Xbox Kinect и сфотографироваться в фотобудке.

Программа мероприятия:

18:00 – 19:00 Welcome

19:00 – 21:00 Торжественное начало программы с Артемом Королевым.

21:00 – 22:00 Nikita Alekseev

22:00 – 22:50 Работа диджея и продолжение развлекательной программы.

22:50 - 23:00 Завершение программы.



Где: Aurora Concert Hall – Пироговская набережная, 5/2

Когда: 25 июня в 18:00

Сколько: от 2500 тыс. рублей