Янтарной комнате исполнилось 15 лет

Ровно 15 лет назад, 31 мая 2003 года, в Пушкине открыли воссозданную Янтарную комнату. Жемчужина царскосельской императорской резиденции распахнула двери для первых посетителей в дни празднования 300-летия Петербурга. За эти годы «восьмое чудо света» увидели около 18 млн человек.

Восстановление знаменитой комнаты длилось более 20 лет. Завершить работы к юбилею Петербурга специалистам Царскосельской янтарной мастерской помогла немецкая компания «Рургаз», выделившая в 1999 году 3,5 млн долларов.

История Янтарной комнаты ведется с 1717 года. Петр I получил в подарок от прусского короля Фридриха Вильгельма I «зело изрядный презент». Этот шедевр – единственное в мире столь масштабное произведение из янтаря – находился в Зимнем дворце.

По воле императрицы Елизаветы Петровны, занимавшейся обустройством летней резиденции, «диковину» доставили в Большой Царскосельский (ныне Екатерининский) дворец и украсили флорентийскими мозаиками из разноцветных камней. К концу 50-х годов XVIII века эти работы были завершены.

При Екатерине II интерьер обрел завершенный исторический облик. Тогда деревянные детали заменили янтарными панелями, над одной из дверей смонтировали десюдепорт (декоративную панель) из янтаря, выполнили янтарный столик-консоль.

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В 1771 году впервые Янтарная комната предстала во всем блеске и великолепии, освещенная 565 свечами, установленными в бронзовых и деревянных бра, их пламя отражали 24 зеркальные пилястры и два огромных зеркала, помещенных в простенках между окнами.

Здесь проводили торжественные приемы, отмечали «домашние» праздники, принимали «чужестранных послов», устраивали концерты. Содержать «янтарное чудо» было сложно – весь период бытования Янтарной комнаты в Большом Царскосельском дворце был наполнен заботами о ремонтах и поддержании в порядке драгоценных панно.

Трагическая страница в истории уникального интерьера связана с фашистской оккупацией в годы Великой Отечественной войны. Хрупкий декор янтарных панелей еще до войны нуждался в реставрации, поэтому «янтарный шедевр» не удалось эвакуировать.

В октябре 1941 года дворец оказался почти пустым. Снятые со стен, тщательно упакованные в ящики панели Янтарной комнаты вместе с другими произведениями искусства нацисты отправили в Кенигсберг.

В ноябре 1941-го Альфред Роде, хранитель кенигсбергского собрания изделий из янтаря, сообщил местной прессе о передаче Управлением государственных замков и парков Янтарной комнаты, она была «встроена» в Кенигсбергский замок.

После вступления в 1944-м советских войск в Восточную Пруссию янтарные панели демонтировали и складировали в подвалах замка, затем их вывезли из зоны боевых действий. Все последующие почти 70 лет, вплоть до сегодняшнего дня, судьба подлинной Янтарной комнаты остается загадкой.

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В 1979 году Совет министров РСФСР принял постановление о воссоздании утраченного шедевра. Так было положено начало едва ли не самому дерзкому в реставрационной практике эксперименту.

В распоряжении реставраторов имелись лишь черно-белая фотофиксация янтарных панно, один довоенный цветной слайд, одна акварель художника Грехнева, запечатлевшая деталь с монограммой прусского короля, и около 50 мелких кусочков янтарного декора.

Найденная в 1997 году в Германии подлинная флорентийская мозаика «Осязание и обаяние» подтвердила уникальность метода воссоздания мозаик современными художниками Царскосельской янтарной мастерской.

Сложный и долгий способ научной реконструкции, избранный реставраторами, позволил максимально достоверно воспроизвести художественный облик Янтарной комнаты. В результате в России появилась уникальная школа реставраторов, возродившая утраченные ремесла и технологии XVII-XVIII веков: художественной обработки янтаря и флорентийской мозаики.

В XXI веке воссозданное «янтарное чудо» в Екатерининском дворце музея-заповедника «Царское Село» восхищает посетителей и гостей так же, как в разные периоды восхищал подлинный интерьер.