Царскосельский железнодорожный мост стал выявленным объектом культурного наследия

Царскосельский железнодорожный мост через Обводный канал включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщили в комитете по контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

«Мост имеет выразительный силуэт и играет важную градостроительную роль в панорамах Обводного канала, образуя визуальные связи с комплексом казарм Семеновского и Егерского полков и зданием электростанции общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги», – подчеркнули в КГИОП.

При строительстве моста, выполненного в стиле промышленного модерна, были использованы передовые инженерные конструкции. Это редкий для Петербурга пример устройства пролета моста с фермами, обращенными изогнутой стороной вниз. До настоящего времени переправа сохранилась без каких-либо значительных изменений и перестроек.

Первый деревянный мост на каменных устоях через Обводный канал появился в 1836 году. Его построили в связи с прокладкой первой железнодорожной ветки в Российской Империи, соединившей Петербург с Царским Селом и Павловском.

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В 1868-1869 годах на месте деревянного был сооружен металлический мост. Эта переправа была разобрана в результате модернизации железной дороги 1900 – 1904 годов. В эти же годы на его месте соорудили существующий мост.

Ранее стало известно, что в Петербурге завершилась реставрация на 1-м и 2-м Садовых мостах. В декабре прошлого года с переправ демонтировали различные декоративные элементы, чтобы привести их в первоначальный парадный вид.

В итоге мастера нанесли на детали мостов около 3,5 тыс. квадратных дециметров золота. Сами переправы весной этого года были помыты и очищены. Специалисты нанесли на них свежий слой краски и лака, устранили сколы и трещины.

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