Хабенский рассказал Дудю о поцелуе с Джоли

Журналист Юрий Дудь взял интервью у знаменитого российского актера Константина Хабенским. В ходе беседы артист рассказал автору передачи «ВДудь» о самом ценном совете от Олега Табакова, выпивает ли он перед выступлениями и чем отличается наша актерская школа от иностранной.

Разговорились собеседники и о съемках в кино, в частности, Хабенский рассказал о знаменитом поцелуе с голливудской звездой Анжелиной Джоли. По словам актера, это был не поцелуй, а искусственное дыхание.

«Американские пограничники задавали мне вопрос о том, как это, целоваться с Анджелиной Джоли? Это был не поцелуй, а искусственное дыхание. Целовался мой коллега, не я. Когда у тебя полный рот «кинокрови», и тебе это надо все выплюнуть, ну вот такой поцелуй, если это искусственное дыхание можно так назвать», – сообщил Хабенский.

Затем актер поведал о бунте на съемочной площадке фильма «Селфи». Константина Юрьевича возмутил тот факт, что у фильма не было финала. Он попросил сценаристов и продюссеров собраться вместе, чтобы обсудить концовку картины, какой из двух вариантов снимать.

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«Я предложил разобраться хотя бы с одним. Трое против одного проголосовали за тот финал, который сейчас есть. У меня было другое мнение, я хотел по-другому раскрыть героя. Одна сцена была вырезана, но она спасала все, она переводила фильм на другой уровень», – подчеркнул Хабенский.

В конце передачи речь зашла о смерти жены Константина Юрьевича, которая умерла от рака. Актер посоветовал людям, которые попадают в подобную ситуацию, сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью и не обращаться к знахарям. Интервью можно посмотреть на канале «ВДудь» на YouTube.



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