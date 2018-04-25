Новым директором Александринского театра стал Ринат Досмухамедов

Ринат Досмухамедов стал новым директором Александринского театра, сообщает пресс-служба Минкульта. Коллективу нового руководителя представил министр культуры Владимир Мединский.

Кандидатуру Досмухамедова рекомендовал на должность нынешний худрук театра Валерий Фокин. Предыдущий директор одного из старейших петербургских театров Григорий Попов покинул свой пост по личным причинам.

По данным открытых источников, Досмухамедов родился в 1966 году в Астрахани. Окончил факультет международной информации МГИМО, начал трудовую деятельность в газете «Комсомолец Каспия» Астраханского обкома ВЛКСМ в 1986 году.

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В 2012-2014 годах занимал должность торгового представителя России в США, с 2014 по 2015 годы работал заместителем генерального директора по развитию международной деятельности в филиале открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в Москве.

С 2015 гоад числился первым вице-президентом и членом совета директоров «Азиатско-Тихоокеанского банка», первым вице-президентом ПАО М2М «Прайвет Банк».

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