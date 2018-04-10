В Петербурге появится пять новых памятников

Пять новых памятников регионального значения появятся в Северной столице, сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Соответствующее решение приняла группа Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга.

В список включили вокзалы станций «Горелово» и «Дибуны». Первый сильно пострадал во время Великой Отечественной войны и был восстановлен в 1948 году. Его включили в реестр, чтобы спасти от возможной утраты. Со второго в августе 1917 года уезжал в Финляндию Владимир Ленин.

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В реестр внесли «Комплекс построек Главного дворцового управления на Прачечном дворе» на улице Чайковского, два здания Российского государственного педагогического университета имени Герцена – «Дом А.Х. Ефремова» на Лиговском проспекте, 275, построенный в 1911 году, и «Здание Женского педагогического института» на Малой Посадской улице, 26, возведенное еще до революции – в 1905 году.

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