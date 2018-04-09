Издательство «Альпина Паблишер» представило две новые серии книг: «Альпина. Популярная психология и философия» и «Alpina. Popular Science» в карманном формате. В серии войдут лучшие нон-фикшн-книги последних лет.

Среди авторов книг новых серий величайшие ученые, психологи и философы современности – Карл Саган, Митио Каку, Айн Рэнд, Стивен Вайнберг, Сэм Харрис, Мартин Селигман и многие другие.

В каждой серии более 20 наименований книг. Розничная цена – от 230 рублей, что в 2–3 раза дешевле, чем аналогичная книга в твердом переплете. Читатели легко найдут книги серии на полках магазинов благодаря яркому дизайну, а удобный формат позволит брать их с собой куда угодно.

«Мы выпустили наши лучшие нон-фикшн-книги в карманном формате, чтобы они стали еще доступнее. Это наш подарок поклонникам научно-популярной литературы в честь 20-летнего юбилея издательства», – сказал гендиректор издательства Алексей Ильин.

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«Альпина Паблишер» – одно из крупнейших российских издательств. Выпускает книги прикладной направленности: по бизнесу и экономике, гуманитарным и естественным наукам, личной эффективности, творчеству и воспитанию детей.

Среди авторов «Альпины Паблишер» – Айн Рэнд, Михаил Зыгарь, Стивен Кови, Ричард Брэнсон, Максим Ильяхов, Малкольм Гладуэлл, Михаил Горбачев, Билл Клинтон и другие культовые имена. В портфеле компании более 1000 наименований книг. Издательство основано в 1998 году.

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