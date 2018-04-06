Владимир Машков возглавил «Табакерку»

Народный артист России Владимир Машков стал новым художественным руководителем Московского театра Табакова, более известного как «Табакерка». Нового руководителя театра представил труппе заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников.

«Важно, чтобы мы соблюли в этом театре преемственность. Я представляю человека, которого не надо представлять. Владимир Машков приступит к работе с 23 апреля, когда мы отметим 40-дневный рубеж со дня смерти Олега Табакова», – цитирует Печатникова ТАСС.

Заместитель мэра столицы добавил, что у Владимира Львовича, помимо артистического бэкграунда, есть и режиссерский – его спектакли до сих пор ставят в МХТ. Сам Машков поблагодарил труппу за доверие, после чего ему вручили символическое сердце с ключом от театра.

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Машков окончил школу-студию МХАТ у Табакова в 1990 году. На счету 54-летнего актера роли в фильмах «Подмосковные вечера», «Движение вверх», «Олигарх», «Вор», «Лимита», «Американская дочь», «Экипаж». Выступал Владимир Львович и как театральный режиссер.

Он поставил на сцене «Табакерки» спектакли «Звездный час по местному времени», «Страсти по Бумбарашу» и «Смертельный номер». На сцене МХТ имени А. П. Чехова – спектакль «№ 13», в Театре «Сатирикон» – «Трехгрошовую оперу».

Основатель «Табакерки», народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. О госпитализации 82-летнего Табакова стало известно в конце ноября. У художественного руководителя «Табакерки» и МХТ им. Чехова был диагностирован сепсис.

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Владимиру Машкову 54 года. Он - актер театра и кино, режиссер, лауреат премий "Золотой орел", "Ника". В 1990-м году закончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). На счету Машкова около 50 фильмов, самые известные из них - "Лимита", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Американская дочь", "Экипаж", "Движение вверх". Владимир Машков выступал и как театральный режиссер, поставив на сцене Московского театра-студии Олега Табакова спектакли "Звездный час по местному времени", "Страсти по Бумбарашу" и "Смертельный номер". На сцене МХТ имени А. П. Чехова поставил спектакль "№ 13", а в Театре "Сатирикон" - спектакль "Трехгрошовая опера".



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"Спасибо за доверие, за надежду, за уверенность, что мы живой, хоть и маленький театр, - сказал Владимир Машков. - Хочу, чтобы мы минутку вспомнили нашего учителя, давайте постоим и вспомним Олега Павловича". Труппа подарила актеру символическое сердце с ключом от театра. На встречу пришла практически вся труппа театра, в том числе вдова Табакова Марина Зудина, сын артиста, тоже актер Павел Табаков.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/kultura/5100746 Подробнее на ТАСС:http://tass.ru/kultura/5100746

Важно, чтобы мы соблюли в этом театре преемственность, - продолжил Печатников. - Я представляю человека, которого не надо представлять. Владимир Машков приступит к работе с 23 апреля, когда мы отметим 40-дневный рубеж со дня смерти Олега Табакова".



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/kultura/5100746