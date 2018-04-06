Владимир Машков возглавил «Табакерку»

Народный артист России Владимир Машков стал новым художественным руководителем Московского театра Табакова, более известного как «Табакерка». Нового руководителя театра представил труппе заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников.
«Важно, чтобы мы соблюли в этом театре преемственность. Я представляю человека, которого не надо представлять. Владимир Машков приступит к работе с 23 апреля, когда мы отметим 40-дневный рубеж со дня смерти Олега Табакова», – цитирует Печатникова ТАСС.
Заместитель мэра столицы добавил, что у Владимира Львовича, помимо артистического бэкграунда, есть и режиссерский – его спектакли до сих пор ставят в МХТ. Сам Машков поблагодарил труппу за доверие, после чего ему вручили символическое сердце с ключом от театра.
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Машков окончил школу-студию МХАТ у Табакова в 1990 году. На счету 54-летнего актера роли в фильмах «Подмосковные вечера», «Движение вверх», «Олигарх», «Вор», «Лимита», «Американская дочь», «Экипаж». Выступал Владимир Львович и как театральный режиссер.
Он поставил на сцене «Табакерки» спектакли «Звездный час по местному времени», «Страсти по Бумбарашу» и «Смертельный номер». На сцене МХТ имени А. П. Чехова – спектакль «№ 13», в Театре «Сатирикон» – «Трехгрошовую оперу».
Основатель «Табакерки», народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. О госпитализации 82-летнего Табакова стало известно в конце ноября. У художественного руководителя «Табакерки» и МХТ им. Чехова был диагностирован сепсис.
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