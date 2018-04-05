Фильм «Конечная» с Марго Робби выйдет в российский прокат под названием «Конченая»

Компания «Централпартнершип», занимающаяся российским прокатом фильма «Terminal» с Марго Робби, официально перевела его как «Конченая». Ранее картину собирались выпустить под оригинальным названием «Конечная», однако прокатчик, по всей вероятности, решил склониться к варианту, который предлагали зрители.

Сюжет ленты повествует о жизни британского криминала. В центре истории – роковая красотка Энни (Робби). Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых – на первый взгляд – ничто не связывает. Стравливая их друг с другом, девушка преследует свою жестокую цель.

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Помимо Робби в фильме снялись Саймон Пегг, Майк Майерс и Майк Айронс. Режиссером и сценаристом картины выступил Вон Стайн, для которого это первый полнометражный фильм. Российская премьера «Конченой» запланирована на 17 мая.

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