Пиотровский рассказал об основных претензиях посетителей Эрмитажа

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что чаще всего посетители музея жалуются на большое количество народу и духоту.

«Много народа, соответственно душно. Стоит помнить, что многим посетителям в музее не интересно. Мы делаем много интересных и сложных выставок, а людям они мешают, потому что основная масса идет смотреть дворец, “как они тут жили"», – сказал Пиотровский.

Михаил Борисович добавил, что посетителей не устраивают длинные очереди, маленький гардероб и слабое освещение. С последним ничего сделать нельзя, так как картины не любят яркого света.

«Есть еще одна претензия – наш музей хаотичный. Но это наша сознательная позиция. Мы не собираемся делать короткие маршруты. Человек должен увидеть музей», – отметил Пиотровский.

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Днем ранее, 4 апреля, во дворе Эрмитажа установили скульптуру итальянского художника Джузеппе Пеноне под названием «Идеи из камня – 1372 кг света». Она представляет собой дерево, ветви которого держат несколько крупных камней.

Пеноне, представляющий художественное течение «Арте повера» (бедное искусство), создал произведение еще в 2010 году. По словам автора, его работа символизирует идею баланса в природе.

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