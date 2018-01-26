Журнал National Geographic назвал топ-5 лучших музеев Петербурга

Американский журнал National Geographic составил подборку из пяти лучших музеев Петербурга. На первом месте оказался Государственный Эрмитаж, который назвали «главной жемчужиной» не только Северной столицы, но и всей России.

Следом за ним идет Русский музей, где авторы рекомендуют начать знакомство с русской культурой. В музее Фаберже путешественникам предлагают ознакомиться с экспозицией знаменитого ювелира.

Читать также:

Петербург вошел в топ-5 самых популярных «новогодних» регионов России



Чтобы понять, что такое современное искусство, нужно сходить в Эрарту и увидеть пространство U-Space, пишет National Geographic. Заключительной точкой на карте Петербурга американские журналисты называют квартиру династии Самойловых. Хранителям пространства удалось сохранить обстановку и предметы одной из самых влиятельных театральных династий России.

Ранее Петербург стал обладателем двух премий World Travel Awards 2017. Северная столица России победила в номинациях «Лидирующее мировое культурно-туристическое направление» и «Лидирующее городское направление мира». Соперниками города на Неве были не менее прекрасные Лондон, Нью-Йорк, Париж, Пекин и Сидней.