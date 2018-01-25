Стала известна дата проведения культурного форума-2018 в Петербурге

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года, сообщили организаторы мероприятия. В этом году в город на Неве съедутся звезды театра, оперы и балета, режиссеры, музыканты, общественные деятели, представители власти и академического сообщества.

Публике представят ряд российских и мировых премьер, будет организована деловая и культурная программа стран, получивших статус «Страна-гость VII Санкт-Петербургского международного культурного форума», а также тематические направления, такие как «Фестиваль фестивалей».

«Открытый лекторий «Культура 2.0» обновит свой формат, что позволит вовлечь в общественные дискуссии максимально широкий круг интеллектуальной публики, активно интересующейся современным культурным процессом и развитием новых технологий», – отмечают организаторы.

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Во второй раз пройдет Международный джазовый форум-фест Jazz Across Borders, где встретятся представителей мирового и российского джазового сообщества. В 2017 году его участниками стали более 1100 любителей и профессионалов сферы джазовой индустрии из разных регионов России и 32 стран мира.

В прошлом году Петербургский международный культурный форум собрал более 33 тыс. участников. В мероприятии участвовали более 2 тыс. зарубежных участников и спикеров из 96 стран мира, 49 официальных зарубежных делегаций. Традиционно форум открыл президент России Владимир Путин.