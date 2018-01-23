ЦБ выпустил в обращение памятную монету к 80-летию Высоцкого

Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету к 80-летию со дня рождения актера и барда Владимира Высоцкого. Тираж монеты номиналом 25 рублей составит 1,5 тыс. штук.

«На ее оборотной стороне изображен Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него – меч, справа – годы жизни: 1938-1980. За фигурой поэта и актера художники расположили силуэты коней», – рассказали в ЦБ.

В 2018 году Центробанк планирует выпустить еще одну монету, посвященную артисту. Она будет изготовлена из серебра и войдет в серию «Выдающиеся личности России». Ее номинал составит 2 рубля.

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Фото: пресс-служба Центробанка

Ранее ЦБ выпустил в обращение памятные монеты, посвященные Чемпионату мира по футболу 2018 года. Всего представили три номинала новых монет: серебряная 3 рубля, золотая – 50 рублей, а также два вида монет 25 рублей из недрагоценного метала – в обычном и «специальном» исполнении.

На оборотной стороне трехрублевой монеты рядом с футболистами изображены достопримечательности российских городов: Медный всадник в Петербурге, Собор Василия Блаженного и Спасская башня в Москве, Морской вокзал в Сочи. Тираж каждого вида монет – до 24 тыс. штук.