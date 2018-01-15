Американцы снимут сериал о Екатерине II в Петербурге

Американский канал НВО снимет в Петербурге и Царском Селе четырехсерийный фильм о российской императрице Екатерине II, сообщает Daily Mail. Съемки начнутся в конце 2018 или начале 2019 года. Подготовительные работы уже начались.

Главную роль в сериале сыграет 72-летняя британская актриса Хелен Миррен, которая не раз играла исторических персонажей. Ее можно увидеть в таких картинах как «Елизавета I», «Королева» и «Безумие короля Георга».

Режиссером картины о Екатерине Великой назначен Филип Мартин, известный по работе над сериалом «Корона». Кастинг на роли других героев, в частности, любовников и придворных императрицы, продолжается.