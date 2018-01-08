Названы победители премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе состоялась 75 церемония вручения премии «Золотой глобус», которую называют репетицией «Оскара».

Лучшим драматическим фильмом признали картину «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Лента рассказывает о попытках матери добиться от полиции расследования гибели дочери. В номинации «лучшая комедия или мюзикл» победил фильм «Леди Берд» Греты Гервиг.

«Лучшим актером драматического фильма» за роль в картине «Темные времена» стал Гэри Олдмен, аналогичную награду среди женщин завоевала Фрэнсис Макдорманд. За вклад в кинематограф была отмечена телеведущая Опра Уинфри.

Лучшим актером второго плана признали Сэма Рокуэлла. Он, как и Макдорманд, сыграл в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Лучшей актрисой второго плана стала Эллисон Дженни, отметившая в картине «Тоне против всех». Что касается фильма на иностранном языке, то здесь победу одержала немецко-французская картина «На пределе» Фатиха Акина, опередив ленту «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Видео: Youtube / iVideos