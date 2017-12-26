Дом князя Владимира Александровича на Миллионной признали памятником

Запасный дом великого князя Владимира Александровича, расположенный на Миллионной улице, 29, включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«Здание обладает высокой степенью сохранности, включает в себя части различных архитектурных периодов и служит источником информации о развитии застройки Дворцовой набережной. Сохраняя информацию о социальном и экономическом аспекте жизни великих князей, оно является примером элитарного доходного дома во владении членов императорской фамилии», – отметили в КГИОП.

Закладка дворца Владимира Александровича состоялась еще в 1867 году, через год здание было достроено. Вся история дома неразрывно связана с бытом великого князя и его супруги Марии Павловны. Во второй половине XVIII - начале XX вв. дом был одним из центров культурной и общественной жизни Северной столицы.

Княжеская семья владела зданием вплоть до 1917 года. В послереволюционный период в запасном доме расположились квартиры сотрудников Дома ученых. В настоящее время здание является многоквартирным жилым домом, на первых этажах располагаются различные организации.

Ранее в КГИОП сообщили, что на аттик римско-католического храма Святой Екатерины на Невском проспекте начали устанавливать копии скульптур святых Евангелистов. Оригинальные статуи Матфея, Марка, Луки и Иоанна хотят отправить на музейное хранение.