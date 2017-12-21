«Яндекс» назвал Кинга стал самым популярным писателем у петербуржцев

Портал «Яндекс» подвел книжные итоги года в Петербурге, изучив какую литературу горожане искали чаще всего в период с 1 января по 30 ноября 2017 года. Так лидерство в данном рейтинге захватил маэстро ужаса Стивен Кинг. На втором месте оказался автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко. Почетную бронзу завоевали «книги по психологии».

В десятку вошли книги о Ведьмаке от Анжея Сапковского, романы Агаты Кристи и цикл «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Замыкают топ-10 «Метро-2033» Дмитрия Глуховского и сага о Гарри Поттере.

Ранее «Яндекс» составил список самых популярных фильмов у петербуржцев. Жители города на Неве больше всего интересовались мюзиклом «Ла-Ла Лэнд» и отечественным фильмом «Аритмия». Среди звезд Голливуда наибольшее внимание горожан вызвал Том Харди, из российских актеров набольшую популярность завоевал Александр Петров.