Linkin Park выпустили альбом, посвященный Честеру Беннингтону

Рок-группа Linkin Park выпустила альбом «One More Light Live», посвященный почившему вокалисту Честеру Беннингтону. На пластинке можно найти 16 композиций, записанных летом 2017 года во время мирового турне коллектива. Композиции уже доступны для скачивания в Apple Music.

Беннингтон покончил с собой в своем доме в Калифорнии 20 июля около 19 часов по мск. Сделал он это в день рождения своего близкого друга – вокалиста группы Soundgarden Криса Корнелла, который совершил самоубийство 18 мая.

Лидеру Linkin Park был 41 год, его похоронили 29 июля, церемония была частной, закрытой от поклонников группы. В октябре этого года группа дала концерт в Лос-Анджелесе в память о своем фронтмене. Среди приглашенных гостей были Blink-182, Джонатан Дэвис из Korn, Оливер Сайкс из Bring me the Horizon, Дерек Уибли из Sum 41, Дарон Малакян и Шаво Одаджян из System of a Down и многие другие.