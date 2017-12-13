Вышел первый трейлер фильма «Аннигиляция» с Натали Портман

Вышел первый трейлер нового фильма Алекса Гарленда «Аннигиляция», главную роль в котором сыграла Натали Портман.

На Земле внезапно появляется некая смертельно опасная «Зона Икс», кишащая различными аномалиями. Тайная правительственная организация посылает в это место одну экспедицию за другой, однако если те и возвращаются, то неуловимо и страшно изменившись.

В двенадцатой по счете группе состоят одни женщины – психолог, топограф, анрополог и биолог. Именно им предстоит разгадать тайну «Зоны Икс».

Помимо Портман, в ленте снялись Дженнифер Джейсон Ли, Оскар Айзек и Тесса Томпсон. Премьера «Аннигиляции» в России состоится 8 марта 2018 года.