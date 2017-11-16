Режиссера фильма по книге Водолазкина «Авиатор» назовут через месяц

Имена режиссера и продюсера фильма по книге Евгения Водолазкина «Авиатор» назовут через месяц. Об этом рассказал сам писатель.

«Фильм по «Авиатору» близок к своей реализации, но пока не начался процесс съемки, а в договоре стоит пункт, что я не имею права называть имена продюсера и режиссера. Но могу вас заверить, что будет очень хороший продюсер и очень хороший режиссер. Думаю, уже через месяц их имена станут всем известны, — цитирует Водолазкина «78.ru».

Ранее писатель рассказывал, что по его книге «Авиатор» планируется снять и фильм, и сериал. Причем над проектами работает одна и та же команда продюсеров, но разные творческие коллективы.

Действие книги происходит в конце ХХ века. Главный герой однажды просыпается на больничной койке и не понимает, что не знает о себе ничего. Вскоре он начинает вспоминать свое детство, Петербург начала ХХ века, дачу в Сиверской и отдых в Алуште.

Евгений Водолазкин входит в число величайших русских писателей. Список из 112 имен составлял проект Russia Beyond the Headlines.