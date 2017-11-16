«Союзмультфильм» завершает работу над фильмом «Гофманиада»

Студия «Союзмультфильм» завершает работу над кукольным проектам по сказкам Гофмана «Гофманиада». Об этом рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«Завершается... работа над созданием полнометражного фильма "Гофманиада" по сказкам Гофмана, где эскизы к куклам и к декорациям сделаны Михаилом Шемякиным. Этот фильм был очень долго в работе, но в этом году мы его закончим, и уже в следующем году мы заявим его на целый ряд международных фестивалей», - цитирует Слащеву ТАСС.

По словам Слащевой, в дальнейшем «Союзмультфильм» планирует развивать кукольную и пластилиновую анимацию вместе с традиционной и новой анимацией 3D.

Ранее «Союзмультфильм» анонсировал продолжение мультфильма «Трое из Простоквашино». Новые серии выйдут в 2018 году.