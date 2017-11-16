Мединский назвал «анекдотом» информацию о «черных списках» на Культурный форум

Министр культуры Владимир Мединский назвал «анекдотом» сообщения о списках лиц, участие которых в Петербургском международном культурном форуме нежелательно. Он сделал соответствующее заявление в четверг, 16 ноября, передает ТАСС.

«Там ограничения - Андрей Могучий, мной назначенный директором Большого драматического театра и переназначенный после этого. Обладатель "Золотой маски" Лев Додин, которому мы сейчас строим второй театр. Это самая большая театральная стройка в Петербурге на этот момент», - сказал Мединский.

Другие фамилии из списка министр комментировать не стал.

Накануне портал Colta.ru опубликовал список лиц, присутствие которых на Форуме не приветствуется. Среди имен – режиссер Кирилл Серебренников, критик Роман Должанский и другие.