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От романсов до рэпа: о чем поют российские политики

Автор:

Депутат ЗакСа Андрей Анохин
© Фото: facebook.com/aanokhinspb

Темы дня

Лучшее в творчестве Жириновского, Поклонской, Собчак и другие популярные политики.

Депутат петербургского ЗакСа «единоросс» Андрей Анохин не перестает радовать своих поклонников. Сначала он вызвал на рэп-баттл своего коллегу-оппозиционера Максима Резиника, которому в состязании проиграл. Затем он опубликовал клип «Готов говорить», в котором снялся с желтой уточкой. Теперь парламентарий вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального. Пока Навальный, вероятно, думает над ответом, «Санкт-Петербург.ру» вспомнил лучшее, о чем пели петербургские и российские политики.

 

Борис Вишневский

 

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский – политик, политолог, общественный деятель, писатель, обозреватель «Новой газеты», активный блогер. А в юности он был еще и самым настоящим бардом. И сейчас периодически берет в руки гитару.

 

Вадим Тюльпанов

 

 

Сенатор Вадим Тюльпанов занимался вокалом и записал два компакт-диска. Первый – сборник романсов «Дарите женщинам тюльпаны». Второй альбом «Поклонимся великим тем годам» составили из военных песен. Песни он нередко исполнял со сцены.

 

Ксения Собчак

 

 

Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак попробовала себя в разных образах – писала книги о том, как одеваться и выгодно выйти замуж, выходила на митинги оппозиции, снималась в фильмах и клипах. Ближе всего к музыке она была в образе «скандальной звезды шансона Оксаны Ветер». За это Собчак даже получила премию RuTV и была номинирована на премию «ТОП 50» журнала «Собака.ru».

 

Мария Кожевникова

 

Актриса и депутат Госдумы VI созыва Мария Кожевникова тоже не смогла пройти мимо музыки. Сначала она пела для «Молодой Гвардии Единой России» патриотическую песню о молодежи и межнациональных отношениях. Затем участвовала в шоу «Две звезды», где выступала вместе со Стасом Пьехой.

 

Иосиф Кобзон

 

Депутат Госдумы Иосиф Кобзон единственный в списке, кто пришел в политику после музыки. Иосиф Давыдович занимается творчеством с середины прошлого века, и с тех пор его репертуар превысил три тысячи песен. Среди них – совместный трек с Витей АК-47.

 

 

Наталья Поклонская

 

Православный депутат Госдумы Наталья Поклонская помимо борьбы с фильмом «Матильда» занимается еще и творчеством. Песни она не поет, но в клипах снимается. Первый, «От героев былых времен», посвящен Дню победы. Наталья не просто снялась в нем – она его придумала. Затем она появилась в клипе «Корабли» крымской группы «Скрэтч».

 

Владимир Жириновский

 

Депутат Владимир Жириновский – певец старательный. У него есть даже четыре альбома, которые он записал в 1999–2011 годах. Одна из самых впечатляющих песен – «Оля и СПИД». В ней Жириновский вместе с рэпером Серегой рассказали о том, как «Оля заторчала и заболела СПИДом».

 

Олег Нилов

 

В репертуаре Олега Нилова, как правило, песни военные и патриотические. Например, на новогоднем корпоративе в Госдуме он исполнил «Вперед, Россия!». А в ответ на победу Кончиты Вурст на Евровидении в 2014 году депутат прямо с трибуны парламента исполнил «Черного ворона».

 

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