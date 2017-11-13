Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

«История города Глупова» в театре им. Ленсовета

Моноспектакль по выдающемуся роману М. Салтыкова-Щедрина «История одного города». В летописи вымышленного города Глупова, которая охватывает период с середины XVIII до середины XIX веков, можно узнать и поздние периоды российской жизни, о которой писатель даже не догадывался.

Фото: okolo.me

Автор композиции и исполнитель: Олег Зорин

Где: театр им. Ленсовета

Когда: 15-16 ноября, 16 декабря

Билеты: от 600 рублей

«Эзоп» в театре «Буфф»

Музыкальный спектакль по трагикомедии Н. Денисова «Ночная басня про любовь». До сегодняшнего дня неизвестно, существовал ли Эзоп на самом деле или нет. Предполагается, что он был выходцем из рабов и жил около 600 года до нашей эры.

«Самое главное, что я хочу донести до сознания зрителя, это то, как рвал Эзоп своё сердце, каких трудов и мук стоил ему выбор между любовью к женщине, которая тоже желала быть с ним, и возможностью стать свободным человеком», – сказал о своем спектакле режиссер Исаак Штокбант.

Фото: театр «Буфф»

Режиссер: Исаак Штокбант

Где: театр «Буфф»

Когда: 18 и 30 ноября, 12 и 25 декабря

Билеты: от 1100 рублей

«Страх любовь отчаяние» в Малом драматическом театре (МДТ)

Спектакль по мотивам пьем Бертольта Брехта. Сценическую композицию и постановку создал художественный руководитель Лев Додин Он «сумел разложить театральную реальность на общий и крупный планы – кинофокус, который в театре мало кому удается».

Фото: Малый драматический театр

Режиссер: Валерий Галендеев

Где: Малый драматический театр (Театр Европы)

Когда: 16 и 17 ноября, 12 и 29 декабря

Билеты: от 800 рублей

«Солнца ънет» на Новой сцене Александринского театра

Путешествие в будущее после гибели солнца в мрачный мир, где нет света. Это времена, в которых последние люди говорят только звуками и не помнят прошлого.

Спектакль рассчитан на 30 зрителей. Не рекомендован людям с боязнью темноты и слабым вестибулярным аппаратом.

Фото: Александринский театр

Режиссер: Антон Оконешников

Где: Новая сцена Александринского театра

Когда: 17 и 18 ноября, 12 и 29 декабря

Билеты: здесь

«Милый друг» в «Балтийском доме»

Спектакль по одноименному роману Ги де Мопассана. Место действия – Париж, время действия перенесено в наши дни. История о человеке, который благодаря своей молодости и красоте продвигается вверх по карьерной лестнице, используя успех у женщин.

На пути к успеху он использует людей как ступени. Поднимаясь все выше, отказывается от духовных и нравственных ценностей.

Фото: театр «Балтийский дом»

Режиссер: Наталья Индейкина

Где: «Балтийский дом»

Когда: 17 и 29 ноября, 11-12 и 25-26 декабря

Билеты: от 600 рублей

«Это было со мной» в БДТ

Попытка реконструировать миф о Габриэле д’Аннунцио. Шесть женщин воспевают образ поэта в своих воспоминаниях, подлинность которых уже никто никогда не сможет проверить. Пьеса-ритуал станет мистическим сеансом эротик-арта.

Фото: Большой драматический театр (БДТ)

Режиссер: Александр Артемов

Где: Большой драматический театр

Когда: 14 декабря

Билеты: от 500 рублей

«Дом» в театре эстрады им. Аркадия Райкина

История о человеке, который в переломный для него момент, пытается сохранить достойное лицо. Главную роль в этом драматическом спектакле исполнит комик, художественный руководитель театра эстрады им. Райкина Юрий Гальцев. Постановка по одноименной пьесе Евгения Гришковца.

Фото: театр эстрады им. Аркадия Райкина

Режиссер: Олег Куликов

Где: Большой драматический театр

Когда: 1 и 2 декабря

Билеты: от 500 рублей