В Ботаническом саду зацветает 43-летняя Агава

В Ботаническом саду Петра Великого зацветает 43-летняя Агава. Растение привезли с Кубы в 1974 году.

«Мощный цветонос растет, можно сказать, на глазах со скоростью до 15 см в сутки. Это событие и радостное, и печальное одновременно. Агавы − монокарпическое растение, которые размножаются (цветут и плодоносят) только один раз в жизни, после чего погибают», - рассказали в ботаническом саду.

Соцветие растений в природе достигает десяти метров. Однако высота петербургской оранжереи не позволит цветоносу достигнуть полного размера.

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