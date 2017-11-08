В Петербурге появилась инсталляция об очередях к банкоматам

Анонимный уличный художник Hioshi разместил в Петербурге инсталляцию об очередях к банкоматам. Она находится в Прачечом переулке и называется «Черные пешки».

— Я хотел изобразить очереди за наличкой в офисах «Сбербанка» как нескончаемый поток нуждающихся: у людей уходит жизнь в работе за 30 тысяч рублей в месяц, и на эти 30 тысяч банк установит как минимум 15 процентов на ипотеку при покупке жилья, – цитирует художника «Бумага».

В начале сентября на Лиговском проспекте появилась картина Hioshi о баттле Оксимирона и Гнойного. Работа находится недалеко от бара «1703», где проходит Versus. Ранее художник размещал инсталляцию «Невидимая работа» в районе станции метро «Парк Победы», мясорубку с чиновниками на Университетской набережной и некоторые другие произведения.