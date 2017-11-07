Джуд Лоу и Валерий Гергиев стали лауреатами премии Станиславского

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и британский актер Джуд Лоу стали лауреатами 22-й международной премии Станиславского. Об этом 7 ноября объявили организаторы премии.
Гергиев получит премию "За выдающийся вклад в развитие мирового музыкального театра". Джуду Лоу стал лауреатом в номинации "Зы выдающиеся достижения в мировом актерском искусстве".
Премию "Мастерство режиссера" вручат режиссеру Хакасского кукольного театра "Сказка" Евгению Ибрагимову. "Мастерство актера" - артистке Александринского театра Елене Немзер.
Премию "За вклад в развитие театрального дела в России" присудили директору театра им. Вахтангова Кириллу Кроку. Лауреатами "Театральной педагогики" стали профессор школы-студии МХАТ Мария Брусникина и руководитель театра "Мастерская" Григорий Козлов.
Церемония вручения премии Станиславского состоится в 2018 году. Перед этим с 8 ноября по 10 декабря пройдет фестиваль "Сезон Станиславского".