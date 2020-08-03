Беглов поручил безопасно открыть театры в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства в понедельник поручил комитету по культуре вернуть зрителей в театры к сентябрю.

«Как я понимаю, это требует не меньше месяца: и по афишам, и по билетам. Поручаю комитету по культуре разработать план мероприятий со всеми мерами безопасности для начала работы театров», — заявил Беглов.

Главе комитета Константину Сухенко Беглов дал две недели на подготовку плана открытия театров, в который, в частности, будет входить процедура возврата билетов.

Точная дата открытия театров зависит от Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что шесть человек скончались от коронавируса в Петербурге за последние сроки. Всего, по данным Оперативного штаба, с начала марта в городе от Covid-19 и вызванных им осложнений умерли 2062 человека.

В Минздраве посоветовали больным сахарным диабетом, гипертонией и ишемией, людям с избыточным весом, а также пожилым отказаться от путешествий.