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Актёр Роман Агеев о военной драме «Ржев»: Приятно, что в Петербурге снимают такое историческое кино

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© Фото: Виктор Васенин / пресс-служба Минкультуры России

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Фильм посвящён подвигу советских солдат на территории Ржевско-Вяземского выступа.

5 декабря 2019 года в преддверии 75-летия Великой Победы в российский прокат вышла военная драма «Ржев». Реалистичная лента, сюжет которой основан на исторически достоверных событиях 1942-1943 годов, посвящена подвигу советских солдат на территории Ржевско-Вяземского выступа.

Режиссёр Игорь Копылов сконцентрировал масштабную 15-месячную ржевскую трагедию в одном дне. Стиль повествования – бой изнутри. В основу сценария легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика, очевидца и участника событий Вячеслава Кондратьева.

Уже появились первые отзывы о кинокартине. Мнений много, все они разноплановы, но ясно одно – равнодушным фильм не оставил никого.

Актёр и исполнитель одной из главных ролей в кинофильме «Собибор» Роман Агеев лестно отозвался о работе своих коллег из Северной столицы: «Первый бой, который меня потряс, действительно проработан настолько тщательно, огромное спасибо каскадерам, пиротехникам, режиссёру-постановщику. Это настолько профессионально сделано, что я просто в шоке. Приятно, что в Петербурге снимают такое историческое кино».

Также артист с иронией отнёсся к тому, что кто-то считает фильм антисоветским. «Мне так показалось, что примерно с 91 года мы уже не говорим такими понятиями, как советский или антисоветский», – прокомментировал актёр. Он отметил, что в фильме Игоря Копылова очень деликатно осветили тему власти: «В своё время, после распада СССР, уже такие антисоветские фильмы были... Можно просто для сравнения пересмотреть. Здесь больше рассказано о людях и о том, что каждый выполнял свою работу».

Отдельно Роман Агеев отметил линию рядового «Папаши» и молодого особиста. «Это некая притча об эпохе, времени, войне и людях, которые встречаются настолько разными и вдруг получают какую-то точку соприкосновения. Для меня это откликнулось, всё сложено», – сказал артист.

Пока об успехе кинокартины говорить рано, однако неугасающий интерес к военному кино в нашей стране очевиден. Об этом свидетельствует и тот факт, что с момента выхода в прокат, картина держится в топ-5 фильмов.

«Битком, ещё раз повторюсь, на премьере картины «Ржев» был полный зал, в том числе в Москве», – подвел итог Роман Агеев.

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