ВТБ стал генеральным спонсором серии концертов «Музыка звёзд»

Банк ВТБ впервые выступил генеральным спонсором серии симфонических концертов Санкт-Петербургского Дома музыки. На сцене Капеллы будет исполнено пять концертных программ с участием 11 солистов – молодых музыкантов и признанных исполнителей.

Серия «Музыка звёзд» открывается 16 октября выступлением Александра Рамма (виолончель) и Мирослава Култышева (фортепиано). В программе – Первый фортепианный концерт Петра Чайковского, «Шеломо» Эрнеста Блоха и Kol Nidrei («Все обеты») Макса Бруха.

«Одна из целей социальной деятельности ВТБ – сохранение и распространение культурного наследия. Мы рады, что среди партнёров банка появился Санкт-Петербургский Дом музыки, который занимается развитием академического музыкального искусства и показывает публике как хорошо известных, так и начинающих исполнителей», – отметил Юрий Левченко, старший вице-президент банка ВТБ.

Ежегодно при поддержке банка в России осуществляются грандиозные выставочные проекты, проходят театральные премьеры на главных сценах страны, на экраны выходят художественные фильмы. Поддержка серии концертов «Музыка звёзд» является частью общебанковской программы «Культурная страна», которая нацелена на сохранение и развитие культурного наследия России. Концерты серии «Музыка звёзд» будут проходить до марта 2020 года.