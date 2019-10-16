ВТБ поддержал выставку Михаила Шемякина

В Центре Михаила Шемякина в Петербурге 16 октября откроется выставка «Шемякин. Пикассо. Веласкес. Картины как модели. История трансформаций». Генеральный спонсор выставки – банк ВТБ.

В экспозицию войдёт более 60 работ Михаила Шемякина, выполненных в разной технике – вариации на произведения Пабло Пикассо, среди которых женские портреты, занимавшие важную часть в творчестве испанского художника, а также размышления на тему «Менин» Диего Веласкеса.

«ВТБ традиционно поддерживает проекты центра и высоко ценит вклад Михаила Шемякина в современное искусство. Мы благодарны за возможность быть причастными к диалогу трёх мастеров, свидетелями которого станем на предстоящей выставке», – поделился Юрий Левченко, старший вице-президент банка ВТБ.

Банк ВТБ выступает за системный подход, поэтому сотрудничество с партнёрами всегда носит долгосрочный характер. В рамках общебанковской программы «Культурная страна» в 2018 году началось сотрудничество с Центром Михаила Шемякина. За это время при поддержке ВТБ в центре прошло несколько крупных выставочных проектов. Текущая выставка «Шемякин. Пикассо. Веласкес. Картины как модели. История трансформаций» будет открыта для посещений с 16 октября 2019 года и продлится до 5 апреля 2020 года.