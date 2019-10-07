ВТБ поддержал вручение XVI премии «Балтийская звезда»

В Петербурге 7 октября прошла XVI церемония вручения Международной премии за развитие и укрепление культурных связей в странах Балтийского региона «Балтийская звезда». Генеральным партнёром премии уже в 15-й раз выступил банк ВТБ.

Лауреатами в этом году стали председатель Союза театральных деятелей РФ народный артист России Александр Калягин, президент Финляндии с 2000 по 2012 годы, председатель правления Финской национальной галереи Тарья Халонен, переводчик из Швеции Кайса Эберг Линдстен. В номинации «Память» отмечен драматург, сценарист и поэт Александр Володин. Премия «За поддержку культуры» вручена искусствоведу, коллекционеру и меценату Нине Лобановой-Ростовской.

«Премия “Балтийская звезда” − одна из самых престижных наград в области культуры и искусства. Каждый год её лауреатами становятся лучшие представители современной культуры не только стран Балтии, но и всего мира. Мы рады поддерживать премию в её важной цели по укреплению гуманитарных связей и культурных контактов», − отметил Юрий Левченко, старший вице-президент банка ВТБ.

Премия учреждена в 2004 году. Награда присуждается деятелям искусства и культуры, представителям государственных, правительственных и иных официальных и деловых кругов, общественным деятелям, проживающим или работающим в странах Балтийского региона. Лауреатам вручаются диплом, золотой нагрудный знак и денежная премия.