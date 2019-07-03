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Билайн создал уникальный АнлимСити – мобильную столицу фестивалей лета 2019

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© Фото: Дмитрий Строц / vk.com/stereoleto

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Город существует сразу в двух пространствах: digital и реальном, которые связаны общим сюжетом и игровыми механиками.

Билайн выступит партнером восемнадцатого летнего музыкального фестиваля Tinkoff STEREOLETO в Петербурге. Оператор представит уникальный проект – город АнлимСити в виртуальном и реальном пространствах. Посетить фестиваль и увидеть интеграцию можно будет 6-7 июля в пространстве «Севкабель Порт» у Финского залива.

АнлимСити – это настоящий город с необычной инфраструктурой и технологической составляющей, построенный в концепции парка развлечений. На его территории каждый может стать участником большой игры, получить бонусы и подарки. В АнлимСити необычно все: от архитектуры, квестов и заданий, собственной валюты в виде бикоинов до его постоянных жителей.

Город существует сразу в двух пространствах: digital и реальном, которые связаны общим сюжетом и игровыми механиками, а также одними из самых современных технологических решений.

Для онлайн-версии были задействованы AR-технологии, что позволило визуально сделать всю инфраструктуру настоящего города. В реальном городе, который развернется на территории каждого фестиваля, будет использоваться формат иммерсивного шоу. Это поможет создать эффект полного погружения для каждого: гости смогут оказаться не просто зрителями, а станут непосредственными участниками городских событий.

Познакомиться с онлайн-версией города АнлимСити, попробовать свои силы в онлайн играх и заработать первые бикоины, которые можно обменять на подарки, все желающие смогут на специальной странице информацией о фестивалях и работе АнлимСити: https://beeunlim.ru/.*

Билайн установил дополнительное оборудование на территории общественно-делового пространства «Севкабель Порт», чтобы обеспечить бесперебойную работу всех сервисов мобильной связи для многотысячной аудитории пространства и фестивалей, проходящих в Порту. Клиенты Билайн смогут без проблем делиться впечатлениями в любом формате – онлайн трансляции, видео, фотографии и, конечно, звонки.

Усиление связи на фестивалях, больших городских праздниках и в общественных пространствах – часть глобальной программы оператора по совершенствованию сети. В Петербурге Билайн планомерно работает над улучшением качественных характеристик сети. За последние два года компания осуществила значительные капитальные вложения в инфраструктуру. Были проведены работы по модернизации 70% всех базовых станций, а количество 4G станций было увеличено в два раза. Оператор расширяет сеть географически, одновременно работая над повышением емкости.

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