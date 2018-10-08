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Банк ВТБ поддержал вручение XV Международной премии «Балтийская звезда»

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© Фото: Дарья Иванова / «Петербургский дневник»

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Премия учреждена в 2004 году, церемония проходит в рамках Международного театрального фестиваля «Балтийский дом».

В Эрмитажном театре 8 октября при традиционной поддержке банка ВТБ прошла XV церемония вручения Международной премии за развитие и укрепление культурных связей в странах Балтийского региона «Балтийская звезда».

Лауреатами премии в этом году стали: хореограф, балетмейстер Олег Виноградов (Россия), скрипач, дирижер, руководитель ансамбля старинной музыки Hortus Musicus Андрес Мустонен (Эстония), руководитель Фестиваля Балтийского моря Карл Микаель Тюден (Швеция).

В номинации «Память» отмечены писатели Генрих Бёлль и Лев Копелев. Премию в номинации «За поддержку культуры» вручили Центру «Антон тут рядом».

«Премия "Балтийская звезда" – очень важная традиция для укрепления международных и культурных связей, которую наш банк помогает сохранять в Балтийском регионе уже 14 лет», – отметил Юрий Левченко, заместитель руководителя департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ.

Премия «Балтийская звезда» учреждена в 2004 году, церемония традиционно проходит в рамках Международного театрального фестиваля «Балтийский дом». Генеральным партнером премии на протяжении 14 лет ее существования выступает банк ВТБ.

Награда присуждается деятелям искусства и культуры, представителям государственных, правительственных и иных официальных и деловых кругов, общественным деятелям, проживающим или работающим в странах Балтийского региона: Германии, Дании, Латвии, Литве, Норвегии, Польше, России, Финляндии, Швеции, Эстонии. Лауреатам вручают диплом, золотой нагрудный знак, денежную премию.

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