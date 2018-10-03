При поддержке ВТБ открывается выставка Исаака Левитана

В Еврейском музее и центре толерантности при поддержке банка ВТБ 4 октября откроется выставка «Исаак Левитан и авторский кинематограф».

Исаак Левитан – автор наиболее узнаваемых и пронзительных полотен, изображающих русскую природу, мастер «пейзажа настроения». Избранные работы Левитана будут показаны в контексте авторского кино, вдохновленного пейзажной лирикой художника.

На экспозиции будет представлено более 30 пейзажей Исаака Левитана из Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Израиля (Иерусалим), Плёсского историко-художественного заповедника и других музеев России.

Чтобы продемонстрировать преемственность образов живописи Левитана в кинематографе, выставочное пространство интегрирует полотна художника в контекст узнаваемых кадров отечественного кино: Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского, Александра Сокурова, Андрея Кончаловского, Романа Балаяна, Сергея Соловьева, Андрея Звягинцева, Александра Довженко и других режиссеров.

За работу над объединением кинематографа и живописи в музейной экспозиции взялся признанный во всем мире художник по свету Эй Джей Вейсбард.

«Особая ценность выставки "Исаак Левитан и авторский кинематограф", как нам кажется, именно в инновационном подходе Еврейского музея к проектам – у них всегда нестандартные, нетипичные идеи и интереснейшая реализация. Левитан – удивительно кинематографичный художник, и сейчас у посетителей будет возможность абсолютно по-новому взглянуть на творчество мастера через призму советского кинематографа», – отметил Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий – вице-президент банка ВТБ.

Выставка продлится до 20 января 2019 года.