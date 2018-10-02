ВТБ выступил генеральным спонсором XXVIII международного театрального фестиваля «Балтийский дом»

Сегодня в Петербурге при поддержке банка ВТБ открывается XXVIII международный театральный фестиваль «Балтийский дом».

Программа включает постановки в исполнении театральных коллективов из Москвы, Таллина, Вильнюса и Амстердама, а также лучшие премьеры сезона петербургских театров. Спектаклем открытия станет «Операнищих» Московского театра сатиры (режиссер − Андрей Прикотенко, в главной роли − Максим Аверин).

Слоган фестиваля «Балтийский дом» в этом году − «Elementарный театр». Он подразумевает, что театр – это лаборатория, где взаимодействуют его ключевые элементы − актер, режиссер, литература и зритель.

8 октября в рамках фестиваля традиционно пройдет торжественная церемония вручения международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона «Балтийская звезда».

«Мы выступаем партнером фестиваля «Балтийский дом» с 2005 года. За это время он стал ярким событием в культурной жизни нашей страны и каждый год дарит настоящий праздник любителям театра, собирая лучшие постановки сезона и открывая публике новые таланты. Так и в этом году – гостей ждут как известные режиссерские работы с участием любимых актеров, так и премьеры спектаклей, которым еще предстоит покорить сердце зрителя», – отметил Юрий Левченко, заместитель руководителя департамента корпоративной сети − старший вице-президент банка ВТБ.

Фестиваль «Балтийский дом» пройдет со 2 по 13 октября.