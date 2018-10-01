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При поддержке ВТБ в Пулково открылась фотовыставка, посвященная снежным барсам

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© Фото: Instagram / @pulkovo_airport

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Ее можно посмотреть в зале ожидания внутренних рейсов на третьем этаже весь октябрь.

В Пулково при поддержке банка ВТБ открылась фотовыставка Всемирного фонда дикой природы (WWF), посвященная снежному барсу. Выставка приурочена к Международному дню снежного барса, который отмечается 23 октября.

Экспозиция состоит из 46 изображений и рассказывает о жизни снежного барса (ирбиса) и работе специалистов по охране одного из самых редких видов кошачьих. Работы предоставили профессиональные фотографы и любители, среди которых сотрудники заповедников и природоохранных организаций. Часть кадров сделана с помощью автоматических камер во время полевых экспедиций по исследованию ирбиса на территории Республик Алтай, Тыва и Бурятия.

«На протяжении ряда лет ВТБ помогает осуществлять крупные проекты по сохранению редких животных, восстановлению лесов, защите Арктики, внедрению "зеленой" энергетики. Сотрудничество ВТБ с Всемирным фондом дикой природы (WWF) по спасению крупных кошачьих вносит весомый вклад в сохранение регионального и глобального биоразнообразия, а также служит хорошим стимулом для других крупных отечественных корпораций к более активному вовлечению в охрану уникальной природы нашей страны. Уверен, что вместе мы еще многое сделаем для сохранения и приумножения природных богатств России – не только нашего национального, но и мирового достояния, одной из основных составляющих глобальной экосистемы», – отметил Александр Гоголев, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО).

Фотовыставка будет работать весь октябрь в зале ожидания внутренних рейсов на третьем этаже.

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