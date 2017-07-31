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Все было Jazz!

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© Фото: Михаил Грачев / Санкт-Петербург.ру
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    О том, как прошел фестиваль джазовой музыки «Усадьба Jazz!», в материале «Санкт-Петербург.ру»

    В субботу, 29 июля, случайно оказавшиеся на Елагином острове петербуржцы могли подумать, что в парке проходит какая-то масштабная командная игра: сотни людей ходят, веселятся, танцуют, куда-то бегут и на всех - разноцветные дождевики. На самом деле и команда синих, и команда белых, и команда красных, и даже команда «зонтики» были заодно. Все пришли на один из самых ожидаемых музыкальных фестивалей этого лета - «Усадьба Jazz».

    Первое, что удивило на фестивале «Усадьба Jazz», — огромное количество людей. Было бы ожидаемо увидеть такое скопление народа, например, на «Geek Picnic», где было около 10 отдельных площадок разной тематики и направленности, каждая из которых могла бы стать центральной на фестивале средней руки. «Усадьба Jazz» собрала столько же людей, что многопрофильный «Geek Picnic», лишь тремя музыкальными сценами и парой десятков партнерских зон. Не помешал даже дождь, шедший практически весь день.

    Второе, что удивило ничуть не меньше, – свободный проход по газону Масляного луга. Масляный луг является доминантой дворцово-паркового ансамбля, и сам по себе считается одной из городских достопримечательностей. Там, где обычно запрещено ходить, люди танцевали, прыгали и сидели, а некоторые даже лежали. Именно здесь и расположилась главная сцена, где зажигали такие именитые коллективы, как «Меджикул» и «АукцЫон», молодые, но уже довольно известные ВИА «Пролетарское танго», а также неподражаемый джазмен Джон Скофилд.

    Еще две сцены расположись с обратной стороны Елагиноостровского дворца (с видом на Среднюю Невку) и во дворике Конюшенного корпуса. Нигде не было пусто, и у каждой сцены вплоть до самого окончания фестиваля даже капельке дождя негде было упасть — посетители фестиваля, стоявшие у сцен, соединили десятки зонтиков, чтобы сделать один огромный «коллективный» зонт.

    Тем, кто пришел без зонта, мокнуть тоже не пришлось, ведь прямо на входе можно было бесплатно взять дождевик. Кстати, в большинстве своем именно те, кто облачился в дождевики, и танцевали, и прыгали невзирая на непогоду.

    Из партнеров фестиваля оригинально выделилась компания «Балтика», которая специально для гостей «Усадьбы Jazz» поставила шатер для мастер-классов «Пивной сомелье» - образовательный проект компании, который помогал всем желающим ближе познакомиться с искусством потребления пива. Здесь гости осваивали искусство дегустации, знакомились с настоящими хитами мира пивоварения и вместе с Екатериной Калининой, экспертом компании «Балтика», разбирались в основных мифах о пиве.

    «Рассказывать и, главное, дегустировать пиво под джазовые импровизации – ни с чем не сравнимое удовольствие. Кажется, ощущения становятся еще ярче, вкус и аромат богаче, насыщенней. Нам очень приятно быть частью этого праздника, и вдвойне приятно внимание со стороны людей к истории и культуре одного из древнейших напитков, с миром которого «Пивной сомелье» всегда готов познакомить всех совершеннолетних желающих», — рассказала эксперт проекта «Пивной сомелье» Екатерина Калинина.

    «Мокрые, уставшие, но счастливые», — такую характеристику дала себе и своим друзьям одна из девушек, шедших неподалеку от корреспондента «Санкт-Петербург.ру», который тоже был мокрым, уставшим, но счастливым. 

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