Geek Picnic-2017: потрачено

«Господи!» — восклицали от ужаса бабушки, гулявшие в последние выходные дни июня в Пулковском парке. За забором, огородившем львиную долю территории парка, проходил седьмой фестиваль науки, технологий и искусства Geek Picnic, на котором впервые в истории мероприятия прошли бои роботов, так напугавшие местных пенсионерок.

Ричард Докинз vs российский диакон

Окажись пожилые дамы на фестивале, на призыв к всевышнему они могли бы заметить безобидную усмешку хэдлайнера мероприятия, английского профессор, биолога и известного атеиста, сэра Ричарда Докинза, автора известных книг «Эгоистичный ген» и «Бог как иллюзия».

Ко всему прочему именно Докинз придумал концепцию «мема», причем в том виде в котором она существует сейчас, еще во второй половине XX столетия. Поэтому английский ученый выступал у «Мемокуба» - собранного университетом ИТМО куба, на котором изображены самые трендовые мемы последних лет, от котика «ВЖУХ!» до мема «КАРЛ!».

На пикнике для гиков Докинз рассказывал и объяснял, как именно обыкновенные человеческие рамки восприятия ограничивают понимание вселенной, а также высказался на тему влияния религии на искусство.

«Вряд ли кто-то может представить себе, как бы звучала музыка Гайдна, если бы она была посвящена эволюции. Или, например, музыка Бетховена. Дело в том, что люди искусства тогда были очень зависимы от заказов и денег. И так получалось, что церковь обеспечивала очень большое количество заказов для великих художников. Микеланджело раскрасил потолок Сикстинской капеллы, поскольку у него был на это заказ. А теперь представьте, какую красоту он мог бы сотворить, если бы ему поступил этот заказ от какого-нибудь учебного заведения. Религия, конечно же, вдохновляла людей на прекрасные произведения искусства, но наверняка и другие стороны нашей жизни могли бы найти не менее прекрасное отражение в искусстве», - заявил в ходе своей лекции Докинз.

Его приезд сопровождался легким флером религиозного скандала. Известный своей ярой религиозностью депутат Госдумы Виталий Милонов за несколько дней до мероприятия отправил организаторам письмо с просьбой отменить лекцию Докинза, в ответ на это православному депутату-активисту сообщили, что на следующий день после лекции известного ученого выступает диакон Андрей Кураев с лекцией «Докинз как иллюзия».

Разумеется, на фестивале науки лекция священника не так сильно заинтересовала участников, как лекция ученого, но тем не менее в этой маленькой детали скрывается весь смысл Geek Picnic - свобода мнений и присутствие самых разнообразных точек зрения.

Фото: Дарья Поморцева / "Санкт-Петербург.ру"

Война машин

Пока Докинз и Кураев заочно спорили о существовании бога, в другой части Пулковского парка без всяких слов отношения выясняли «технари». На протяжении двух дней в паре сотне метров от безобидных образовательных лекций происходили бои роботов. На бронированной арене ожившие стальные машины зрелищно уничтожали друг друга. Конфетти летели вперемешку с искрами и шестеренками, а лязг металла тонул в реве восторженной публики.

Здесь же, совсем рядом с состязанием в мощности и хитрости, происходило соревнование скорости и ловкости машин – гонка дронов. На специально огороженной трассе, были размещены разные препятствия и барьеры, которые дроны не могли бы преодолеть, не используя разные классические приемы пилотирования: пике, бочки, змейки и другие.

Пилоты управляли машинами, используя VR-очки, из-за чего полет осуществлялся от первого лица. На большом экране рядом с трассой, иногда выводилось изображение, которое видит пилот. Нередко прямо по ходу гонки один из пилотов терял управление, и дрон разбивался о препятствие или падал в реку.

«Я никогда не считал себя гиком, но после этого фестиваля может быть начну. Пришел сюда исключительно ради гонки дронов и битвы роботов. У меня нет слов, это очень круто. Буду копить на своего дрона и может быть даже однажды поучаствую. Посетил парочку образовательных лекций и перфомансов, сожалею, что нет возможности быть в разных местах одновременно. Кроме соревнований машин больше всего запомнилось, как замораживали розы с помощью азота. Это очень круто!» - поделился впечатлениями дежуривший у зоны, где техника выясняет отношения, молодой человек Сергей.

Фото: Диана Ахмадуллина / "Санкт-Петербург.ру"

Самый сексуальный орган

Неподалеку от трассы для гонки дронов и арены для битвы роботов развернулась битва умов. Михаил Скипский, один из знатоков телевизионной игры «Что? Где? Когда?», проводил интеллектуальную баталию как для команд, так и для одиночек. Труднее всего было тем, кто пришел на образовательные лекции: невозможно спокойно выбрать между лекциями «Киборги. Современное поколение» и «Естественный интеллект против искусственного. Кто победит?», которые шли в одно время.

Невероятно интересные темы поднимались на протяжении всего фестиваля в каждой из четырех секций: «Технологии», «Наука», «Искусство» и «Geek Me». Сидячие места были заполнены на каждой лекции, куда бы ни отправлялся корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

Помимо возможности услышать о новых идеях, технологиях и концептах посетители Geek Picnic также могли «потрогать» эти самые новинки или приблизиться к ним на расстояние вытянутой руки. Например, можно было заглянуть в человеческий мозг на «выставке мозга» и увидеть, как работает содержимое черепной коробки, что нужно сделать, чтобы развить свой мозг, а также отследить историю развития одного из самых важных органов человеческого организма.

Фото: Диана Ахмадуллина / "Санкт-Петербург.ру"

Роботы-художники, очки VR, детектор лжи, проверка своих органов восприятия, звуковой портрет, электромузей и еще десятки интригующих вещей нашли свое место на этом празднике ума.

По дороге поиска к зрелищам и «интеллектуальному» хлебу, легко можно было наблюдать как небольшая «банда» чернокожих ставит на колени прохожих у своей машины и угрожает жизни автоматами. Косплееры GTA наверняка к вечеру уже устали быть бандитами, ведь к ним фактически выстроилась очередь из желающих почувствовать, как дуло автомата упирается в их затылок.

Несмотря на то, что Geek Picnic не является «профильным» фестивалем косплея здесь были все - Зорро, герои Dota 2 и World of Warcraft, персонажи DC и Marvel. Вишенкой на торте косплея стала Плава Лагуна из «Пятого элемента», исполнившая знаменитую песню из фильма.

Даже классический петербургский дождь, слегка освеживший участников во второй день, не испортил фестиваль. Атмосфера скорее настраивала на то, что однажды на Geek Picnic продемонстрируют как остановить дождь при помощи очередного замысловатого устройства, которое заставит капли дождя облетать стороной территорию технологий, науки и искусства. Удивительно, но несмотря на то, что Geek Picnic уже успел стать седьмым для Петербурга, он продолжает развиваться и расти.

Фото: Диана Ахмадуллина / "Санкт-Петербург.ру"