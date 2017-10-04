В Петербурге стартовал XXVII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом»

Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» пройдет в Петербурге с 3 по 21 октября под девизом «Имитация жизни», объединив театры из десяти стран. Все спектакли, инсталляции и перфомансы проекта пройдут под эгидой VI Санкт-Петербургского культурного форума, при поддержке Министерства культуры. Генеральный спонсор масштабного театрального события – Банк ВТБ.

За три недели октября на площадках фестиваля «Балтийский дом» свое творчество представят коллективы театров Беларуси, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Казахстана, Латвии, Польши, России и Хорватии. Петербургские театралы смогут увидеть 12 классических и современных спектаклей – постановок именитых режиссеров, таких как Эймунтас Някрошюс (Литва), Корнель Мундруцо (Венгрия), Люк Персеваль (Бельгия), Кирилл Серебренников (Россия), Евгения Богинская (Россия), Михаил Левитин и другие. Открыл программу фестиваля спектакль Эймунтаса Някрошюса «Иванов» – еще одно современное прочтение пьесы Антона Чехова. Постановка – Хорватский национальный театр Загреба.

Новый тренд фестиваля 2017 года – работы зарубежных русскоязычных театров, которые присоединились к событию «Балтийского дома» впервые. Зрители увидят нетривиальное прочтение чеховской «Чайки» от Гродненского областного театра кукол в постановке Олега Жюгжды; драму о трудностях воспитания нового поколения «Последний экзамен» в постановке Барзу Абдураззакова от Алматинского театра Байтена Омарова «Жас Сахна» (Республика Казахстан), а также документальный спектакль о трагедии «жен врагов народа» – узниц советского режима «А.Л.Ж.И.Р.» от Тбилисского государственного академического русского драматического театра им А. С. Грибоедова (Грузия) в постановке Автандила Варсимашвили.

Организаторы Фестиваля уверены: постановки не оставят равнодушными самых взыскательных любителей театрального искусства, а каждое действо – будь то представление переломных событий эпохи или частные истории, пронизанные приметами времени, – найдет благодарного зрителя. Смыслы и откровения «имитации жизни» займут не только малую и большую сцены, но также все пространство театрального здания «Балтийский дом» – от входа до самых неожиданных уголков.

«Собрать в одном пространстве спектакли разных театров очень нелегко – такое доступно только профессионалам, таким как Сергей Шуб и его команда», – прокомментировал открытие фестиваля первый заместитель председателя петербургского комитета по культуре Александр Воронко. Он подчеркнул, что комитет по культуре всегда готов поддержать подобное событие как финансово, так и информационно.

Девиз «Имитация жизни» для 27 по счету театрального фестиваля «Балтийский дом» возник с легкой руки, точнее – творческого замысла режиссера-основателя театра «Протон» (Будапешт, Венгрия) Корнеля Мундруцо. Одноименный спектакль повествует о переживаниях человека в мире глобализации. Создатели фестиваля привнесли свой смысл в «имитацию жизни», когда мир информационных технологий стал более реальным и драматичным для современного человека, нежели окружающая действительность. «Мы живем в пространстве имитации жизни: имитации любви, общения, путешествий – вторая реальность. Эта идея более всего волновала нас при создании фестиваля, – комментирует генеральный директор театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб. – Театральное искусство – отражение жизни, увлекательная имитация, и наш фестиваль покажет, что театр востребован и объединяет различные культуры».

Участников и организаторов поздравил заместитель руководителя Департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ Юрий Левченко: «Банк ВТБ поддерживает Международный театральный фестиваль с 2005 года. Проект неизменно привлекает внимание все большего числа зрителей, профессионалов сценического мастерства и является ярчайшим событием в театральной жизни Петербурга и всего балтийского региона». Левченко отметил особую значимость Международного фестиваля «Балтийский дом» в объединении людей через искусство и культуру.

В рамках Фестиваля 16 октября состоится торжественное вручение XIV международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах балтийского региона «Балтийская звезда».

С полной программой фестиваля можно ознакомится здесь.

«Балтийский фестиваль» - один из самых авторитетных театральных форумов Европы - проходит ежегодно с 1991 года в Петербурге. Основное пространство события – площадки Балтийского международного фестивального центра и Театра-фестиваля «Балтийский дом».