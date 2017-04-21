Русский музей представил масштабную вставку работ Василия Верещагина

В таком разнообразии зрители увидят гений Верещагина впервые. Картины и рисунки ехали в Петербург из разных концов страны. Коллекциями поделились 11 музеев, таких как Русский музей, Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Новгородский и Псковский музеи-заповедники, а также многие другие. Сегодня картины прославленного художника-баталиста ХIХ века ожидают зрителей в корпусе Бенуа Русского музея.

Для своего времени Верещагин невообразимо много путешествовал по миру. Потому в его работах представлена вся география и этнография дальних странствий. На экспозиции зрители увидят и самые прославленные полотна батальных серий «Апофеоз войны», «Шипка-Шейново», «У дверей мечети», а также не столь известные, но удивительные в своей фотографической детализации пейзажи и этнографические композиции: «Развалины в Чугучаке», «Перевал Барскаун», «Киргизские кочевья», «Японка» «Прогулка в лодке» и многие другие.

«Верещагин – один из выдающихся художников XIX века. Кажется, мы с детства знаем его, но, на самом деле, это не так. И вы в этом убедитесь, – комментирует открытие выставки заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова. – Это замечательный рисовальщик, живописец, этнограф. Выставка в полной мере раскрывает масштаб художника. Даже великий Илья Репин называл Верещагина гением, сверххудожником, поскольку он своим творчеством выходил далеко за пределы времени».

Верещагин имел колоссальный успех еще при жизни. Подтверждение тому - более 60 персональных выставок по всему миру. «Мы очень надеемся, что наша сегодняшняя экспозиция также будет иметь успех у посетителей, а также позволит гостям лучше узнать все грани таланта Василия Верещагина», – отметила замдиректора музея.

Предметом искусства на выставке являются не только картины, но и рамы – многие из них выполнены по эскизам Верещагина. Неслучайна и коллекция предметов и костюмов из Этнографического музея. Верещагин имел не только дар художника, но и талант коллекционера: за свою жизнь он собрал уникальную коллекцию предметов искусства и быта из разных уголков мира.

Экспозицию организовали при поддержке банка ВТБ, который является давним партнером Русского музея. Заместитель руководителя Северо-западного регионального центра - старший вице-президент банка ВТБ Юрий Левченко отметил, что банк более десяти лет поддерживает выставки великих русских художников. «Сегодня мы имеем возможность понять масштаб личности и многообразие творчества именитого художника Василия Верещагина, – сообщил он. – Выставка не была бы возможна без кропотливого труда работников музея, это огромные моральные, организационные и финансовые затраты. Спасибо, что делаете эту работу для Петербурга! А для банка ВТБ причастность к таким знаковым событиям – большая честь».

Василий Верещагин - единственный художник своей эпохи, кто писал сцены войны «в моменте», без пафоса и постановочного сюжета. Самому художнику не нравилось название «баталист». Получив военное образование, он много раз участвовал в боевых действиях, не единожды получал ранения. Он ненавидел войну и, как никто из современников, понимал ее истинную суть. Евгения Петрова обратила внимание зрителей на две небольшие работы: «После удачи» и «После неудачи». На первой два воина-исламиста держат отрубленную голову русского солдата, на второй – они же лежат убитые, а рядом закуривает папироску русский солдат. «Основная идея его военных серий такова: удача или неудача, победа-не победа – неважно. Важна истинная цена любой войны – смерть и разрушение. Эту неприглядную правду художник безжалостно наносит на холсты и бумагу», – отметила Евгения Петрова. Интересно, что знаменитое полотно «Апофеоз войны» именно за такой смысл попало в немилость к самому либеральному российскому самодержцу – Александру II. Картину запретили.

Как сообщила Евгения Петрова корреспонденту «Санкт-Петербург.ру», организация экспозиций такого масштаба действительно работа не из легких. Причем, в прямом и переносном смысле: «Многие из картин очень тяжелы по весу. Их очень непросто транспортировать, а после – размещать в зале. Это требует усилий и аккуратности. Но самое трудоемкое – договориться, оформить все страховки, организовать перевозку, особенно из отдаленных точек. Это не только время, но и колоссальные финансовые затраты». По словам замдиректора Русского музея, на организацию выставки Верещагина, в том числе создание каталога, потребовался год.

Экспозиция и знакомство с известным и незнакомым Василием Верещагиным продлится в корпусе Бенуа до 24 июля 2017 года.