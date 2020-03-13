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Старые мосты, дворы и дворцы: пять сайтов с архивными фотографиями Петербурга и не только

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© Фото: rosphoto.org

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Предлагаем прочувствовать дух прошлого с помощью винтажных фотографий Северной столицы. В подборке – лучшие ресурсы с удобным поиском.

Мосты на сайте Президентской библиотеки

 

На сайте Президентской библиотеки хранится более 500 архивных снимков петербургских мостов. Часть из них датирована началом 20 века. Одна из наиболее старых фотографий – перестройка Зелёного моста в 1905 году.

Также на архивных документах представлена история мостов: с момента появления проекта до реального воплощения. Особую ценность представляют снимки уже не существующих переправ. Таким является фото Измайловского трамвайного моста через реку Фонтанку.

Кстати, фото можно посмотреть не только на сайте Президентской библиотеки, но и в электронных читальных залах.

Сайт Президентской библиотеки

Строительство Краснооктябрьского моста, 1957 год. Фото: prlib.ru
 

Виды города на сайте «Росфото»

 

На сайте музейно-выставочного центра «Росфото», например, можно найти серию фотографий видов Петербурга 19 века от ателье Альфреда Лоренса. Это более пятидесяти фотографий с видами Северной столицы и окрестностей, а также портреты известных личностей.

Лоренс одним из первых занялся съёмкой на улицах и площадях города на Неве. Современники называют его одной из ключевых фигур в истории российской светописи.

Фотографии Альфреда Лоренса на сайте «Росфото»

Китайский мост в Александровском парке, А. Ф. Лоренс, 1860-е – 1870-е годы. Фото: rosphoto.org
 

Дома на сайте Citywalls

 

Насладиться архитектурой, фотографиями зданий, узнать их историю и почитать комментарии разбирающихся в теме людей можно на сайте Citywalls. Здесь хранятся снимки как из прошлого, так и настоящего. Искать можно по теме, алфавиту, населённому пункту.

Проведя пару вечеров, виртуально прогуливаясь по улицах города, вы начнёте разбираться в архитектурных стилях и исторических периодах, а также узнаете о зодчих, что приложили руку к красоте Северной столицы. При желании можно поделиться собственными материалами.

Самое интересное – на сайте собраны фото и истории не только главных достопримечательностей города, но и вполне обыкновенных зданий.

Сайт Citywalls

Апраксин двор. Фото: citywalls.ru
 

Вся страна на сайте «История России в фотографиях»

 

«История России в фотографиях» – это глобальный общедоступный фотоархив, объединяющий государственные, муниципальные и частные коллекции. Работает под крылом «Издательства Яндекса». На сайте собрано более 136 тыс. снимков, причём 19 тыс. из них разместили сами пользователи.

Перейдя на ресурс, вы увидите временную шкалу. Начало отсчёта – 1840 год, конец – 1999 год. Все снимки сгруппированы по периодам. Поиск происходит по тегам.

Фотографий Петербурга и исторических личностей, связанных с городом, здесь очень много.

Сайт «История России в фотографиях»

Дом князя Белосельского-Белозерского, Иван Бианки, 1860-е годы. Фото: russiainphoto.ru
 

Весь мир на сайте PastVu

 

Более шести лет назад oldmos и oldsp объединились в проект PastVu – настоящую сокровищницу для любителей старинной фотографии.

Здесь хранятся раритетные кадры Петербурга и других городов мира – более 1 млн изображений. И это не только общеизвестные картинки, но и снимки из личных архивов пользователей, которые нигде больше не найти.

Всё систематизировано адресно, на главной странице есть удобная карта.

Сайт PastVu

Церковь Спаса на Сенной, 1935 год. Фото: pastvu.com
 

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