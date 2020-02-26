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Не хуже «Матрицы»: топ-7 сериалов про постапокалипсис

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© Фото: kinopoisk.ru

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Ориентируясь на легендарную «Матрицу», подобрали сериалы 21 века, которые пытаются не уступать ей ни актерской игрой, ни сюжетными поворотами.

Сотня (The 100) 2014-...

 

События в сериале начинают разворачиваться по прошествии 97 лет после того, как всю цивилизацию уничтожила атомная война.

Высоко в космосе на орбите Земли летает огромный космический корабль, где находятся те, кто выжил после катастрофы. Именно с этого последнего пристанища людей на Землю отправляют космический челнок, на котором находятся сто малолетних преступников.

Сезонов вышло: 6

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.3 / 7.7 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

В пустыне смерти (Into the Badlands) 2015-2019

 

В мире, разрушенном после нескольких войн, правят бандиты, а точнее – жестокие бароны, разделившие зоны влияния.

Опасный и опытный воин Санни находит загадочного подростка. Чтобы разобраться в прошлом мальчика и в происхождении его необычных способностей, им придётся пересечь пустыню смерти.

Сезонов вышло: 3

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.5 / 8.0 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

Последний человек на Земле (The Last Man on Earth) 2015-2018

 

Фил был обычным парнем, любил семью и ненавидел работу в банке. Теперь он – последняя надежда человечества после катастрофы. Странствуя, герой оставляет повсюду надписи в надежде найти хоть одного живого человека.

Сериал хотели закрыть после третьего сезона, но его перекупил другой канал. Проект продлили на год, что позволило завершить историю.

Сезонов вышло: 4

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 6.8 / 7.3 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

Путешественники (Travelers) 2016-2018

 

После глобальной катастрофы, уничтожившей большую часть населения Земли, учёные нашли способ перемещаться в прошлое, вселяясь в тела отдельных личностей перед тем, как те должны погибнуть. 

У героев истории одна цель: исправить ошибки человечества и уберечь планету от вымирания.

Сезонов вышло: 3

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.2 / 8.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

Выжившие (Survivors) 2008-2010

 

Вирус, получивший название «европейский грипп», уничтожил большую часть человечества. Сериал рассказывает об одной из немногочисленных групп выживших, которым приходится биться насмерть за пропитание и оставшиеся блага цивилизации.

В 1975 году выходил одноимённый сериал, но авторы ремейка утверждают, что сняли совершенно самостоятельный проект.

Сезонов вышло: 2

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.5 / 7.6 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

Колония (Colony) 2016-2018

 

В ближайшем будущем семья пытается спасти жителей оккупированного Лос-Анджелеса. Бывший агент ФБР Уилл Боумэн и его супруга Кейти пробуют вернуть сына.

Уилл готов работать на новое правительство, тогда как многие в городе поддерживают повстанцев. Лидер режима Прокси Снайдер предлагает Уиллу сделку, которая изменит их жизнь и заставит семью рисковать всем.

Сезонов вышло: 3

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 6.5 / 7.4 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

Видеть (See) 2019-...

 

Далёкое будущее. Человеческая раса полностью лишилась зрения. Люди адаптировались к непростым условиям существования и научились полагаться на обоняние, слух и осязание.

Однажды в семье воина Бабы Восса рождаются зрячие близнецы. Это радостное событие для родителей малышей, но не для других жителей поселения: появление на свет зрячих детей рискует нарушить хрупкий баланс нового мира и ввергнуть цивилизацию в хаос.

Сезонов вышло: 1

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 6.9 / 7.6 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

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