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Без треша и зомби: шесть фильмов о вирусах и эпидемиях

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Кадр из фильма «Эпидемия» 1995
© Фото: kinopoisk.ru

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На фоне новостей о распространении коронавируса вспоминаем, как опасные эпидемии представляют в кино и почему к ним стоит относиться серьёзно.

«Вирус» (And the Band Played On) 1993

 

Когда неизвестный вирус стал убивать людей, лишь немногие осознали грядущую опасность. Эти люди стали настоящими героями: они исследовали эпидемию в её эпицентре – в Африке.

Но знаний, полученных путём проб и ошибок, оказалось недостаточно. И стало ясно: человечество стоит на пороге новой чумы, которая в разные исторические эпохи унесла более 150 млн человеческих жизней.

Жанр: драма, история

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.1 / 7.8 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Пандемия» (Pandemic) 2007

 

Загадочная болезнь, напоминающая по симптомам обычную простуду, убивает молодого человека на борту самолёта, следующего рейсом из Австралии в Лос-Анджелес. Доктор Кайла Мартин – глава центра по контролю за вирусными инфекциями – объявляет карантин для всех пассажиров.

Но смертоносный штамм неизвестного вируса уже распространяется, порождая панику. И начинается гонка со временем по всему миру в поисках первого заражённого.

Не особо известный и слабо оценённый фильм-катастрофа, показывающий трагедию людей перед лицом врага, которого можно увидеть лишь под микроскопом. В центре сюжета – врачи, которые борются за будущее всего человечества, рискуя собственными жизнями.

Фильм демонстрирует простую истину: страх меняет людей.

Жанр: боевик, триллер, драма

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 6.0 / 5.1 из 10

Фото: imdb.com
 

«Эпидемия» (Outbreak) 1995

 

Из Африки в Америку с заражённой обезьянкой попадает смертельный вирус. Специалисты-эпидемиологи из НИИ инфекционных заболеваний армии США, в числе которых полковник Сэм Дэниелс, срочно вылетают в эпицентр заражения.

Двое из высших военных руководителей – начальники Сэма – скрывают от него, что им известен этот вирус, они выводили его несколько лет. Более того, даже разработали сыворотку, способную обезвредить его.

Для предотвращения эпидемии нужна сыворотка, которую можно получить лишь из крови первоначального носителя – той самой обезьянки. Дело осложняется тем, что место её нахождения неизвестно, а счёт идёт на часы.

Жанр: триллер, драма, фантастика, боевик

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.1 / 6.6 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Заражение» (Contagion) 2011

 

Сложно представить, как какой-то микроорганизм может уничтожить жизнь на всей планете. Сложно и страшно. Однако многие зрители любят щекотать себе нервы, смотря фильмы о гибели всего человечества.

«Заражение» рассказывает не об этом, а о том, как международная организация врачей совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельного вируса. После просмотра этой картины понимаешь, насколько их работа сложна и важна для каждого из нас. 

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 6.5 / 6.6 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Горячая зона» (The Hot Zone) 2019

 

Мини-сериал от National Geographic. 1989 год. На территорию США попадает вирус Эбола. Лейтенант Нэнси Джекс – жена и мать двоих детей – рискует жизнью, тестируя образец одного из самых смертоносных вирусов в мире.

Чтобы выяснить источник его возникновения и предотвратить вспышку заболевания в США, Джекс привлекает к исследованию своего наставника – эксперта по Эболе доктора Уэйда Картера.

Жанр: фантастика, триллер, драма

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 6.9 / 7.3 из 10

Фото: imdb.com
  

«Дитя человеческое» (Children of Men) 2006

 

Невероятно реалистичный, хоть и фантастический фильм. 2027 год. Мир погряз в анархии, причиной которой стало массовое бесплодие. Над человечеством нависла угроза полного вымирания.

Лишённый иллюзий бюрократ превращается в чемпиона гонки на выживание в Лондоне, раздираемом клановыми войнами противоборствующих группировок. Именно он встаёт на защиту «последней надежды человечества» – беременной женщины, которую надо доставить в безопасное место под присмотр врачей.

Снята картина отлично, временами напоминает документальный фильм. Импонирующий зритель может почувствовать, что сам находится в каком-то аду: настолько правдоподобно передан весь ужас и безысходность этого фантазийного мира.

Жанр: фантастика, триллер, драма

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.4 / 7.9 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

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