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Не хуже «Выжившего»: семь фильмов о противостоянии человека и природы

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© Фото: kinopoisk.ru

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Каково это – взойти на Эверест? Или отправиться на Аляску автостопом? Жаждущие приключений, бросая вызов природе, порой готовы поставить на кон не только своё здоровье, но и жизнь. Фильмы про такие испытания всегда смотрятся эпично.

«127 часов» (127 Hours) 2010

 

Неудержимый скалолаз и любитель спрятанных в каньонах пещер в очередной раз в одиночестве едет в горы и оказывается в смертельной ловушке. Герою предстоит испытание: выжить больше пяти дней без еды, воды и надежды. Поможет ему в этом только сила воли и смекалка.

Это сильная история про сильного человека, интересная, захватывающая и тяжёлая. Фильм уверенно можно поставить в один ряд с легендарным «Изгоем» 2000 года.

Жанр: триллер, биография, драма, приключения

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.7 / 7.6 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«В диких условиях» (Into the Wild) 2007

 

После окончания колледжа Эмори один из его ведущих студентов и атлетов Кристофер оставляет всё своё имущество, отдаёт накопленные за время учёбы 24 тыс. долларов в благотворительный фонд и отправляется автостопом на Аляску. Его цель – окунуться в дикую природу.

По дороге главный герой знакомится с разными людьми, так или иначе влияющими на его жизнь.

Это фильм не только о поиске смысла жизни, истины, гармонии с самим собой и окружающими, но и о взаимоотношениях с другими людьми. Он учит быть искренним. К тому же он очень красиво снят.

Фильм показывает, что нужно учиться на чужих ошибках, чтобы не допускать своих. 

Жанр: драма, приключения, биография

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.9 / 8.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Дикая» (Wild) 2014

 

Шерил, раздавленная неудавшимся браком и смертью матери, совсем потеряла надежду на нормальную жизнь. Она решает отправиться в пешее странствие по Тихоокеанской тропе – наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор.

Испытания, выпавшие в одиночном путешествии на долю героини, исцеляют её от душевных страданий, но процесс этот будет отнюдь не безболезненным.

Если вы любите покопаться в себе и часто думаете о жизнь, обязательно посмотрите «Дикую».

Жанр: драма, биография

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.2 / 7.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Эверест» (Everest) 20123

 

Опытный инструктор Роб, собрав группу из лучших альпинистов, собирается совершить восхождение на Эверест. Все эти люди полны мужества и отваги. Они не остановятся ни перед чем, пока не поднимутся на самую высокую вершину планеты. 

Но даже если гора покорится им, смогут ли они вернуться обратно живыми?

Смотреть картину определённо стоит хотя бы из-за качества съёмки, отличного актёрского состава и вдохновляющей атмосферы.

Жанр: боевик, триллер, драма, приключения, биография

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.2 / 7.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Вертикальный предел» (Vertical Limit) 2002

 

Группа альпинистов оказалась погребённой заживо в расщелине у Чогори – второй после Эвереста горы мира. На такой высоте им оставалось жить считанные часы.

Чтобы вызволить людей из ледяной могилы, им на помощь отправляются шестеро смельчаков. Но для этого им придётся обогнать свою главную соперницу – смерть.

Жанр: боевик, триллер, драма, приключения

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.1 / 5.9 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Выжить» (Alive) 1992

 

Осенью 1972 года в пятницу 13 октября над Андами потерпел катастрофу авиалайнер, на борту которого находилась школьная сборная по регби из Уругвая. Самолёт рухнул на высокогорное плато, которое было полностью отрезано от внешнего мира.

Горстке оставшихся в живых школьников предстоял жестокий, нечеловеческий тест на выживание. 72 бесконечных, мучительных дня молодые люди боролись за жизнь.

Тяжёлый фильм не для слабонервных.

Жанр: триллер, драма, приключения, история

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.7 / 7.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Джунгли» (Jungle) 2017

 

Группа друзей отправляется в непроходимые джунгли Боливии в поисках экзотических впечатлений. Однако, когда проводник исчезает, и приятели остаются один на один с дикой природой, путешествие, начавшееся как забавное приключение, превращается в борьбу за выживание.

Жанр: триллер, драма, приключения

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 6.8 / 6.7 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

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