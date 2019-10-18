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Топ-5 ремейков 21 века, которые превзошли оригинал

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© Фото: kinopoisk.ru

Темы дня

«Несравненный оригинал» переплюнуть почти невозможно, особенно когда у него много поклонников. Однако находятся счастливчики, которым это удаётся. Собрали несколько не жалких ремейков последних лет.

«Отступники» (The Departed) 2006

 

История двух лучших из лучших выпускников полицейской академии. Один из них – агент мафии в полиции, другой – «крот», внедрённый в мафию.

Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь в искажённых реалиях меняет внутренний мир героев.

Жанр: триллер, драма, криминал

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 8.5 / 8.5 из 10

Оригинал: «Двойная рокировка» (Mou gaan dou) 2002

Фото: kinopoisk.ru
 

«Идентификация Борна» (The Bourne Identity) 2002

 

Итальянские рыбаки находит в Средиземном море тело мужчины. В его спине два пулевых ранения, а в бедро имплантирован микрофильм, помеченный номером швейцарского банка. Когда незнакомец приходит в себя, он ничего не помнит, однако может говорить на нескольких языках и обладает другими необычными способностями.

Получив в Цюрихе деньги с указанного банковского счета, он узнает своё имя – Джейсон Борн. Пытаясь восстановить события прошлого, Борн находит свой адрес в Париже, но вместе с этим понимает, что отслеживается убийцей. Герой уговаривает немецкую студентку Мэри отвезти его в Париж, чтобы понять, кто хочет его убить.

Жанр: боевик, триллер, детектив

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.8 / 7.9 из 10

Оригинал: «Тайна личности Борна» (The Bourne Identity) 1988

Фото: kinopoisk.ru
 

«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street) 2007

 

Жестокий и красивый мюзикл про брадобрея Бенджамина. Когда-то он был молод, наивен и счастлив, а его жена прелестная Люси родила ему такую же прелестную дочь. 

К несчастью, красоту Люси приметил сластолюбивый судья Терпин. Он отправил Бенджамина на пожизненную каторгу, чтобы без помех овладеть его женой.

Пятнадцать лет спустя мужчина бежал с каторги, под именем Суини Тодда добрался до Лондона и не нашёл у себя дома ни жены, ни дочери. Миссис Ловетт, хозяйка маленькой пекарни этажом ниже, вначале не узнавшая Бенджамина, напомнила ему его собственную историю.

Тодд был уничтожен и поклялся отомстить своим обидчикам – судье Терпину и приставу Бэмфорду, который помогал судье в его приступных делах. По совету Ловетт он снова стал брадобреем в надежде когда-нибудь встретить в заведении желающего побриться судью и прикончить его.

Жанр: мюзикл, ужасы, триллер, драма

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.7 / 7.3 из 10

Оригинал: «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street) 1936

Фото: kinopoisk.ru
 

«Звезда родилась» (A Star Is Born) 2018

 

Кантри-музыкант Джексон, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной, но талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает роман.

Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой.

Как гласит оригинал, «так произошло рождение новой звезды, зажжённой любовью угасающего таланта…»

Жанр: мелодрама, музыка

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.3 / 7.7 из 10

Оригинал: «Звезда родилась» (A Star Is Born) 1937

Фото: kinopoisk.ru
 

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» (The Secret Life of Walter Mitty) 2013

 

Уолтер Митти – сотрудник отдела иллюстраций известного журнала. Его работа – сплошная рутина, хотя в своих мечтах он любит представлять себя героем фантастических приключений.

В присланных фотографом Шоном негативах для обложки журнала не хватает одного кадра. Единственный шанс получить фотографию – найти самого Шона. И Уолтер отправляется в долгое путешествие. А ещё он понимает, что быть героем в реальной жизни не так уж и просто.

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама, комедия, приключения

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.7 / 7.3 из 10

Оригинал: «Тайная жизнь Уолтера Митти» (The Secret Life of Walter Mitty) 1947

Фото: kinopoisk.ru
 

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