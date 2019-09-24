  • 24 Сентябрь 2019
USD 16.08.2019 65.8907 +0.6875
USD ММВБ 13:21 63.6771  
EUR 16.08.2019 73.4550 +0.5513
EUR ММВБ 13:21 70.0278  
Нефть($) 24.09.2019 64.16 0.48
Нефть(p) 24.09.2019 4227.55 +75.41

Не хуже «Титаника»: пять фильмов-катастроф, основанных на реальных событиях

Автор:

Кадр из фильма «Невозможное» (2012)
© Фото: kinopoisk.ru

Темы дня

Крупные землетрясения и цунами, взрывы нефтяных танкеров в океане, героические подвиги – не всегда фантазия сценаристов, а вполне реальные истории. Подобрали лучшие из недавних.

«И грянул шторм» (The Finest Hours) 2016

 

В центре сюжета – реальные события, произошедшие в 1952 году. Тогда Бернард Веббер и другие сотрудники Береговой охраны США (БОХР) во время шторма отправились спасать экипаж нефтяного танкера «Пендлтон», разорванного буквально пополам. В их распоряжении была лишь деревянная моторная лодка CG 36500.

В 2011 году, ещё до выхода фильма, БОХР назвала новые 46-метровые высокоскоростные катера в честь Уэббера. Это был первый случай в истории, когда судна получили имя военнослужащего рядового или сержантского состава.

Жанр: боевик, триллер, драма, история

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.0 / 6.7 из 10

 

Фото: kinopoisk.ru
 

«Землетрясение» (Tangshan da dizhen) 2010

 

Землетрясение в городе Таншане в китайской провинции Хэбэй 1976 года длилось меньше 30 секунд, но унесло несколько сотен тысяч жизней. Это была одна из крупнейших природных катастроф 20 века.

Роковые секунды поставили Ли Юаньни перед невозможным выбором – спасти сына или дочь. Фильм рассказывает о судьбе женщины и её семьи на протяжении нескольких десятилетий.

Жанр: драма

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.9 / 7.6 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

 «Невозможное» (Lo imposible) 2012

 

Фильм основан на реальной истории бывшего врача Марии Альварез. В декабре 2004-го она отдыхала в Таиланде с мужем и тремя сыновьями (причём двоим детям было меньше 10 лет), когда в Индийском океане произошло землетрясение.

Подводные толчки были настолько мощные, что вызвали цунами, ставшее самым смертоносным в современной истории.

Главную роль в фильме сыграла Наоми Уоттс, которую выбрала сама Альварез. А многие актёры массовки – реальные люди, выжившие после катастрофы.

Жанр: драма

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.9 / 7.6 из 10

 

Фото: kinopoisk.ru
 

«Чудо на Гудзоне» (Sully) 2016

 

Фильм основан на событии, произошедшем в январе 2009 года. В тот день пилот Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку самолёта Airbus A320 на холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке. «Чудо» заключается в том, что никто из 155 пассажиров не погиб.

Несмотря на почести со стороны общественности и СМИ, было начато расследование, которое угрожало профессиональной репутации и многолетней карьере Салленбергера.

Интересно, что оригинальное название фильма – Sully – прозвище главного героя. При локализации, видимо, решили пофантазировать.

В фильме есть кадры, где молодой Салли управляет редким бипланом: на момент создания киноленты таких самолётов в рабочем состоянии было всего шесть. 

Жанр: драма, биография

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.4 / 7.4 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Глубоководный горизонт» (Deepwater Horizon) 2016

 

Это основанная на реальных событиях история об аварии на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», произошедшей в 2010 году в Мексиканском заливе. Хроника беспримерного мужества и отваги перед лицом одной из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории.

Для съёмок фильма была построена настоящая нефтяная платформа, которую потом назвали самой большой декорацией, созданной в кинематографе.

Жанр: боевик, триллер, драма, история

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.0 / 7.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Бессмертие в архитектуре»: 7 самых старых сохранившихся зданий Петербурга

    Вспоминаем памятники архитектуры, сохранившиеся в Северной столице с 18 века. Их не так много, как может показаться. Например, любимый дворец Петра I, первое здание из камня и любимая церковь Бродского. Что в них было 300 лет назад, а что находится сейчас?

    читать далее →

    Где послушать орган в Петербурге: семь церквей, храмов и соборов

    Орган – один из самых совершенных и сложных музыкальных инструментов, а органный концерт – это прекрасно. Послушать шедевры классиков можно в нескольких местах города на Неве. И не только по выходным.

    читать далее →

    Блюдо гурманов: где в Петербурге отведать устриц

    В Северной столице можно попробовать устрицы, которые будут не менее вкусными, чем в других странах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый каменный мост в Петербурге: жизнь Эрмитажного моста

    Ближайший к Эрмитажу мост когда-то был деревянным и разводным. Современный вид переправы – неотъемлемая деталь ансамбля Дворцовой набережной.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.09.19
    Рожденные в Поднебесной: обзор линеек смартфонов Huawei
    05.09.19
    Как быстро получить кредит под залог недвижимости?
    02.09.19
    Карнавальные костюмы для праздника: арендовать или покупать
    30.08.19
    Пробег автомобиля в автоломбарде и не только
    27.08.19
    Что собой представляют вискозиметры?
    15.08.19
    Воздушные шары с логотипом в Москве как лучший метод заявить о своей компании
    14.08.19
    Защита от DDOS-атак для вашего бизнеса
    12.08.19
    Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram