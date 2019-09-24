Не хуже «Титаника»: пять фильмов-катастроф, основанных на реальных событиях

«И грянул шторм» (The Finest Hours) 2016

В центре сюжета – реальные события, произошедшие в 1952 году. Тогда Бернард Веббер и другие сотрудники Береговой охраны США (БОХР) во время шторма отправились спасать экипаж нефтяного танкера «Пендлтон», разорванного буквально пополам. В их распоряжении была лишь деревянная моторная лодка CG 36500.

В 2011 году, ещё до выхода фильма, БОХР назвала новые 46-метровые высокоскоростные катера в честь Уэббера. Это был первый случай в истории, когда судна получили имя военнослужащего рядового или сержантского состава.

Жанр: боевик, триллер, драма, история

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.0 / 6.7 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Землетрясение» (Tangshan da dizhen) 2010

Землетрясение в городе Таншане в китайской провинции Хэбэй 1976 года длилось меньше 30 секунд, но унесло несколько сотен тысяч жизней. Это была одна из крупнейших природных катастроф 20 века.

Роковые секунды поставили Ли Юаньни перед невозможным выбором – спасти сына или дочь. Фильм рассказывает о судьбе женщины и её семьи на протяжении нескольких десятилетий.

Жанр: драма

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.9 / 7.6 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Невозможное» (Lo imposible) 2012

Фильм основан на реальной истории бывшего врача Марии Альварез. В декабре 2004-го она отдыхала в Таиланде с мужем и тремя сыновьями (причём двоим детям было меньше 10 лет), когда в Индийском океане произошло землетрясение.

Подводные толчки были настолько мощные, что вызвали цунами, ставшее самым смертоносным в современной истории.

Главную роль в фильме сыграла Наоми Уоттс, которую выбрала сама Альварез. А многие актёры массовки – реальные люди, выжившие после катастрофы.

Жанр: драма

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.9 / 7.6 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Чудо на Гудзоне» (Sully) 2016

Фильм основан на событии, произошедшем в январе 2009 года. В тот день пилот Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку самолёта Airbus A320 на холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке. «Чудо» заключается в том, что никто из 155 пассажиров не погиб.

Несмотря на почести со стороны общественности и СМИ, было начато расследование, которое угрожало профессиональной репутации и многолетней карьере Салленбергера.

Интересно, что оригинальное название фильма – Sully – прозвище главного героя. При локализации, видимо, решили пофантазировать.

В фильме есть кадры, где молодой Салли управляет редким бипланом: на момент создания киноленты таких самолётов в рабочем состоянии было всего шесть.

Жанр: драма, биография

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.4 / 7.4 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Глубоководный горизонт» (Deepwater Horizon) 2016

Это основанная на реальных событиях история об аварии на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», произошедшей в 2010 году в Мексиканском заливе. Хроника беспримерного мужества и отваги перед лицом одной из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории.

Для съёмок фильма была построена настоящая нефтяная платформа, которую потом назвали самой большой декорацией, созданной в кинематографе.

Жанр: боевик, триллер, драма, история

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.0 / 7.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru