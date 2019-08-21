Не «Матрицей» единой: семь не самых популярных фильмов с Киану Ривзом, за которые мы его любим

Что касается «Матрицы 4» – производство картины стартует в 2020 году. Самое интересное: Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс вернутся к своим ролям – Нео и Тринити. За сценарий и постановку будет отвечать Лана Вачовски. Подробностей о сюжете пока нет, про Морфеуса тоже ничего неизвестно.

В пресс-релизе Warner Bros. отмечается, что студия хочет привнести в новую часть культовой франшизы новые идеи, которые появились у Вачовски за прошедшие годы («Матрица: Революция» вышла в 2003 году). Кстати, 2 сентября Киану Ривзу исполнится 55 лет!

«Прошлой ночью» (The Night Before) 1988

Уинстон – немного закомплексованный парень, который только закончил школу. Впереди – выпускной. Главный герой, как и другие юноши, влюблён в самую красивую девушку колледжа – Тару – дочь местного шерифа.

Уинс приглашает Тару на бал, и та соглашается, потому что проиграла спор с подругами. Теперь задача парня – удивить девушку. Он берёт спортивный автомобиль своего отца, забирает Тару, и они вместе отправляются на праздник...

Утро. Уинс просыпается лежащим на мостовой в каком-то грязном переулке, без машины, денег и спутницы, а главное – без малейшего представления о том, что произошло ночью.

Жанр: комедия

Рейтинг «Кинопоиск» / IMDb: 7.2 / 6.4 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Мой личный штат Айдахо» (My Own Private Idaho) 1991

Скотт – сын мэра Портланда. Уличное поведение и мужская проституция для него – бунт. Майк – гей, страдающий нарколепсией, не имеющий никаких средств к существованию. Из-за своего заболевания он часто теряет сознание и буквально «засыпает на ходу».

Вместе парни отправляются в путешествие в поисках мамы Майка, которое приводит их в его родной город – Айдахо, затем – в итальянскую провинцию и назад – в Портланд.

Жанр: драма

Рейтинг «Кинопоиск» / IMDb: 7.1 / 7.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Маленький Будда» (Little Buddha) 1993

После смерти ламы Дорже из Тибета буддийские монахи начинают искать по всему миру детей, в которых воплотилась душа умершего. Они находят американского мальчика Джесси и двух индусов – Раджу и Гиту, которые втроём стали объектом реинкарнации.

Параллельно поведана легенда о принце Сиддхарте, который однажды начал своё восхождение к вершинам Духа.

Жанр: драма

Рейтинг «Кинопоиск» / IMDb: 7.2 / 6.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Много шума из ничего» (Much Ado About Nothing) 1993

Молодая пара – Геро и Клаудио – должна пожениться через неделю. Время идёт, и они заключают пари с доном Педро, что сведут убеждённого холостяка Бенедикта с язвительной спорщицей Беатриче – его давней знакомой.

Тем временем злодей дон Джон хочет расстроить свадьбу Клаудио, обвинив Геро в неверности. И, казалось бы, до истины уже не докопаться, но, к счастью, всё это – лишь только шум… шум из ничего. Этот фильм зарубежная аудитория оценила выше остальных из подборки.

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Рейтинг «Кинопоиск» / IMDb: 7.2 / 7.3 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Прогулка в облаках» (A Walk in the Clouds) 1995

Пол Сатон возвращается домой с войны. В поезде он видит прекрасную девушку, с которой немедленно завязывает разговор. В ходе беседы становится ясно, что девушка едет домой с учёбы. Но у неё есть проблема – она беременна от женатого профессора из колледжа.

Пол решает помочь: прикинуться мужем девушки, чтобы избежать недовольства со стороны её деспотичного отца.

Всё идёт хорошо до Винного праздника, во время которого герои влюбляются друг в друга. Но разум начинает побеждать, возвращая их в реальность, в которой Полу надо ехать домой к своей нелюбимой жене.

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг «Кинопоиск» / IMDb: 7.6 / 6.7 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Дублёры» (The Replacements) 2000

Футболисты бастуют и отказываются выходить на поле. Владельцу местной команды необходимо решить проблему, ведь, чтобы участвовать в плей-оффах, его команде нужно выиграть в трёх играх сезона.

Мужчина просит помощи у ветерана спорта Джимми МакГинти. Условия МакГинти таковы: он сам наберёт команду из обычных работяг, и никто не будет комментировать его методы тренировок. Возглавит недотёп Шэйн Фалько – профессионал американского футбола.

Что касается черлидерш – поддерживать боевой дух игроков собирается очаровательная Аннабель Фаррел и коллектив бывших стриптизёрш.

Жанр: комедия, спорт

Рейтинг «Кинопоиск» / IMDb: 7.6 / 6.6 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Хардбол» (Hardball) 2001

В центре сюжета – Конор – матёрый спекулянт, картёжник и выпивоха. Чтобы расплатиться с долгами, он вынужден тренировать бейсбольную команду – самую худшую в Чикаго.

Драматическая комедия, в которой чётко прослеживается простая истина: будь добрее – и твоя жизнь изменится в лучшую сторону.

Жанр: драма, спорт

Рейтинг «Кинопоиск» / IMDb: 7.1 / 6.5 из 10

Фото: kinopoisk.ru