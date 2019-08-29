  • 29 Август 2019
USD 16.08.2019 65.8907 +0.6875
USD ММВБ 13:21 66.6647  
EUR 16.08.2019 73.4550 +0.5513
EUR ММВБ 13:21 73.8131  
Нефть($) 29.08.2019 59.95 0.81
Нефть(p) 29.08.2019 3950.15 +94.03

Не хуже «Бойцовского клуба»: пять современных фильмов с неожиданной концовкой

Автор:


© Фото: kinopoisk.ru

Темы дня

Даже среди новых фильмов есть такие, что не уступают легендарным, например, «Игре», «Семи», «Острову проклятых». Их сюжет держит в напряжении, а концовка – удивляет.

«Связь» (Coherence) 2012

 

В ночь падения кометы восемь хороших друзей собираются мирно поужинать. Наслаждаясь общением, герои не подозревают, что вскоре станут участниками цепи странных и загадочных событий – игры с прошлым, настоящим и будущим.

Малобюджетный фильм с великолепным сценарием. А что ещё нужно? Угадать концовку почти невозможно. 

Жанр: ужасы, фантастика, триллер, детектив

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.1 / 7.2 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Тело» (El cuerpo) 2012

 

Автомобиль сбивает человека, в панике убегающего от кого-то или от чего-то. Полицейские, прибывшие на место, выясняют, что сбитый бедолага – ночной сторож из морга, расположенного поблизости.

Что так напугало несчастного? И куда делся недавно привезённый в морг труп? Загадочный и немного затянутый фильм. Зато держит в напряжении.

Жанр: триллер, детектив, криминал

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.4 / 7.6 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Охотники за головами» (Hodejegerne) 2011

 

Роджер – блестящий «охотник за головами», специалист по подбору топ-менеджеров для крупных фирм. Он может найти нужного человека на любую должность. Его рекомендация – залог получения работы.

Чтобы удержать красавицу жену, открывшую на его деньги картинную галерею, Роджер давно живёт не по средствам, и, пользуясь служебным положением, крадёт дорогие картины у претендентов на высокие должности.

Однажды главный герой встречает Класа – идеального кандидата для фирмы, специализирующейся на навигационном оборудовании. И одновременно – владельца картины Рубенса, считавшейся утерянной во время войны.

Роджер хочет выкрасть картину, ведь это решит все свои проблемы. Но внезапно «охотник» сам превращается в добычу.

Фильм держит в напряжении, динамичен и насыщен неожиданными поворотами.

Жанр: триллер, драма, криминал

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.5 / 7.5 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Невидимый гость» (Contratiempo) 2016

 

Психологический триллер и детектив про молодого бизнесмена Адриана, обвиняемого в убийстве любовницы. Юноша прибегает к услугам Вирджинии – лучшего в стране специалиста по выходу из сложных ситуаций.

Адриан содержится под домашним арестом, а судебное заседание – уже завтра. Вечером к нему приходит Вирджиния, чтобы придумать стратегию защиты. Для неё это последнее дело, и она не собирается его проигрывать.

Кинолента с отличными актёрами и необычной концовкой. Оценка вполне справедливая.

Жанр: триллер, криминал, детектив

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.7 / 8.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Колония Дигнидад» (Colonia) 2015

 

Немецкий журналист Даниэль похищен в Чили тайной полицией и после пыток отправлен в колонию «Дигнидад» – огромное поселение, выдающее себя за благотворительную коммуну. А на самом деле – гнездо нацистов.

Колонию возглавляет бывший офицер вермахта, бесноватый проповедник Пауль Шефер, внушающий пастве пользу умерщвления плоти и бесплатного труда от заката до рассвета.

Здесь главному герою предстоит превратиться в раба и «материал» для бесчеловечных экспериментов. Однако его девушка Елена решает спасти любимого. Ради Даниэля она готова под видом послушницы отправляется в это страшное место.

Фильм оставляет много вопросов после просмотра. Смотреть всё равно интересно.

Жанр: триллер, драма, мелодрама

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.3 / 7.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    От дорогой гостиницы до коммуналок: история дома Перцова на Лиговском проспекте

    Сто лет назад дом у Московского вокзала считали одним из самых красивых в Петербурге. Сейчас его жители жалуются на состояние здания, которое давно не приводили в порядок.

    читать далее →

    Блюдо гурманов: где в Петербурге отведать устриц

    В Северной столице можно попробовать устрицы, которые будут не менее вкусными, чем в других странах.

    читать далее →

    Сделайте погромче: где в Петербурге продают виниловые пластинки

    Стриминг-сервисы вроде «Яндекс.Музыки» или Apple Music превратились в самый удобный способ слушать любимые песни. Но старый добрый винил никуда не исчез, и его легко можно купить в петербургских магазинах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.08.19
    Что собой представляют вискозиметры?
    15.08.19
    Воздушные шары с логотипом в Москве как лучший метод заявить о своей компании
    14.08.19
    Защита от DDOS-атак для вашего бизнеса
    12.08.19
    Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год
    08.08.19
    Lenovo, Huawei и другие производители смартфонов
    06.08.19
    Несколько слов о новой серии кабельных лотков производства «КМ-профиль» серии PLUS
    05.08.19
    Музыка – важная часть жизни человека
    31.07.19
    Функции трапа

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram