Не хуже «Бойцовского клуба»: пять современных фильмов с неожиданной концовкой

«Связь» (Coherence) 2012

В ночь падения кометы восемь хороших друзей собираются мирно поужинать. Наслаждаясь общением, герои не подозревают, что вскоре станут участниками цепи странных и загадочных событий – игры с прошлым, настоящим и будущим.

Малобюджетный фильм с великолепным сценарием. А что ещё нужно? Угадать концовку почти невозможно.

Жанр: ужасы, фантастика, триллер, детектив

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.1 / 7.2 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Тело» (El cuerpo) 2012

Автомобиль сбивает человека, в панике убегающего от кого-то или от чего-то. Полицейские, прибывшие на место, выясняют, что сбитый бедолага – ночной сторож из морга, расположенного поблизости.

Что так напугало несчастного? И куда делся недавно привезённый в морг труп? Загадочный и немного затянутый фильм. Зато держит в напряжении.

Жанр: триллер, детектив, криминал

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.4 / 7.6 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Охотники за головами» (Hodejegerne) 2011

Роджер – блестящий «охотник за головами», специалист по подбору топ-менеджеров для крупных фирм. Он может найти нужного человека на любую должность. Его рекомендация – залог получения работы.

Чтобы удержать красавицу жену, открывшую на его деньги картинную галерею, Роджер давно живёт не по средствам, и, пользуясь служебным положением, крадёт дорогие картины у претендентов на высокие должности.

Однажды главный герой встречает Класа – идеального кандидата для фирмы, специализирующейся на навигационном оборудовании. И одновременно – владельца картины Рубенса, считавшейся утерянной во время войны.

Роджер хочет выкрасть картину, ведь это решит все свои проблемы. Но внезапно «охотник» сам превращается в добычу.

Фильм держит в напряжении, динамичен и насыщен неожиданными поворотами.

Жанр: триллер, драма, криминал

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.5 / 7.5 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Невидимый гость» (Contratiempo) 2016

Психологический триллер и детектив про молодого бизнесмена Адриана, обвиняемого в убийстве любовницы. Юноша прибегает к услугам Вирджинии – лучшего в стране специалиста по выходу из сложных ситуаций.

Адриан содержится под домашним арестом, а судебное заседание – уже завтра. Вечером к нему приходит Вирджиния, чтобы придумать стратегию защиты. Для неё это последнее дело, и она не собирается его проигрывать.

Кинолента с отличными актёрами и необычной концовкой. Оценка вполне справедливая.

Жанр: триллер, криминал, детектив

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.7 / 8.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru

«Колония Дигнидад» (Colonia) 2015

Немецкий журналист Даниэль похищен в Чили тайной полицией и после пыток отправлен в колонию «Дигнидад» – огромное поселение, выдающее себя за благотворительную коммуну. А на самом деле – гнездо нацистов.

Колонию возглавляет бывший офицер вермахта, бесноватый проповедник Пауль Шефер, внушающий пастве пользу умерщвления плоти и бесплатного труда от заката до рассвета.

Здесь главному герою предстоит превратиться в раба и «материал» для бесчеловечных экспериментов. Однако его девушка Елена решает спасти любимого. Ради Даниэля она готова под видом послушницы отправляется в это страшное место.

Фильм оставляет много вопросов после просмотра. Смотреть всё равно интересно.

Жанр: триллер, драма, мелодрама

Рейтинг «КиноПоиск» / IMDb: 7.3 / 7.1 из 10

Фото: kinopoisk.ru