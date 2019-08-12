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Топ-5 отличных детективов с загадками, над которыми придётся поломать голову

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© Фото: kinopoisk.ru

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«Санкт-Петербург.ру» подобрал несколько детективов и триллеров начала 21 века, которые погружают зрителя в мир тайн и секретов.

«Помни» (Memento) 2000

 

Главный герой Леонард страдает редкой формой амнезии: после смерти жены его жизнь поделилась на «до» и «после». Всё, что было «до», он помнит. Но «после» – это настоящее страдание: Леонард может запомнить лишь последние 15 минут своей жизни.

Его главная цель – найти убийцу жены. Разобраться в событиях недавнего прошлого ему помогают фотоаппарат и снимки.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.9/8.5 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Жизнь Дэвида Гейла» (The Life of David Gale) 2002

 

Дэвид Гейл – преданный отец, популярный профессор и ярый противник смертной казни. Он пробовал жить в соответствии со своими принципами, но в причудливом повороте судьбы оказался в камере смертников за убийство активистки Констанции Харравей.

За три дня до исполнения приговора Гейл соглашается дать интервью журналистке Битси Блум, которая вскоре понимает, жизнь профессора находится в её руках.

Поставив на кон собственную безопасность, Блум начинает расследовать ужасные события, которые окружали смерть Констанции.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.0/7.6 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Таинственная река» (Mystic River) 2003

 

Джимми Маркум, Дейвид Бойл и Шон Девин – неразлучные друзья с самого детства. Они вместе играют в хоккей, взрослея на знакомых неспокойных улицах Бостона.

Уже взрослыми судьба сводит их вместе перед лицом трагедии: зверского убийства дочери Джимми – Кэтти.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.8/8.0 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«База „Клейтон“» (Basic) 2003

 

«Клейтон» – последняя американская военная база на Панамском канале. Во время секретной миссии ураган настигает в джунглях группу спецназовцев и их легендарного инструктора Нэйтана Веста.

На базу возвращаются лишь двое солдат, а их противоречивые показания ещё больше запутывают дело. Для расследования обстоятельств исчезновения целого отряда приглашают агента отдела по борьбе с наркотиками Харди. Но почему именно его?

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.3/6.5 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

«Малхолланд Драйв» (Mulholland Dr.) 2001

 

Девушка, потерявшая память после автомобильной аварии, выбирает себе новое имя с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт. Теперь её главное желание – начать новую жизнь в Голливуде.

Но тайны прошлого не отпускают Риту. Кто были те мужчины, что сидели в одной машине с ней и погибли? Почему полиция считает, что она была похищена ими? Случайно ли в её жизни появляется новая подруга – начинающая актриса Бетти?

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.6/8.0 из 10

Фото: kinopoisk.ru
 

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